El intérprete puertorriqueño Eladio Carrión conquistó por partida doble el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con dos históricas funciones de “Corsa”, espectáculo inspirado en su más reciente producción discográfica, del mismo nombre.

Durante ambas noches, el artista “presentó un montaje de primer nivel que combinó tecnología, una puesta escénica de gran magnitud y una conexión inigualable con miles de fanáticos que abarrotaron el “Choliseo””, destaca el comunicado de prensa.

El álbum reciente, compuesto por 15 temas “y concebido como una representación musical de velocidad, movimiento y evolución artística, sirvió como eje principal de un espectáculo cargado de energía y adrenalina”. El proyecto reflejó distintas facetas musicales de Eladio, fusionando la intensidad característica de sus pasados trabajos con nuevas propuestas sonoras que demuestran su versatilidad y constante crecimiento dentro de la música urbana, agrega la nota de prensa.

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Con un repertorio de sobre 35 canciones, el artista multiplatino y ganador del Latin Grammy ofreció un recorrido por los mayores éxitos de su carrera y los temas más destacados de su nuevo álbum. El público disfrutó interpretaciones de canciones como “Invencible”, “Ohtani”, “Coco Chanel”, “Polaroid”, “Body”, “Daikoku”, “Cómodo”, “Mbappé”, “BZRP”, “Ricky Bobby”, “Sin Frenos”, “Flores”, “Mi Error” y “Kemba Walker”, entre muchos otros éxitos globales.

La energía del espectáculo convirtió el Coliseo en una pista de baile donde “la euforia colectiva y la cercanía entre el artista y sus seguidores fueron protagonistas”.

Uno de los momentos más memorables de la velada llegó con la participación del “Eladio Carrión String Quartet”, compuesto por las talentosas músicas Raisa López en violín, Eyeri Cabán en violonchelo, Leila Martínez en violín y Amanda Félix en violonchelo, resalta la comunicación escrita. “La agrupación subió al escenario durante la interpretación de “Ricky Bobby”, aportando una dimensión elegante y emotiva al espectáculo, además de destacar la representación femenina dentro de la producción musical en vivo”.

La noche también contó con la presencia de destacados artistas invitados que acompañaron a Eladio sobre el escenario, entre ellos Myke Towers, Mora, Brray, Clarent y Midnvght, quienes elevaron aún más la intensidad de un espectáculo cargado de sorpresas.

Otro de los grandes “highlights” ocurrió cuando Diego, un niño fanático del artista, subió a la tarima para acompañar a Eladio durante la interpretación de “Money en Mi Mente”. El joven sorprendió al público demostrando gran talento y seguridad al rapear junto al artista, generando uno de los momentos más emotivos y celebrados de ambas funciones.

Las dos funciones de “Corsa” en Puerto Rico marcaron un nuevo capítulo en la carrera de Eladio Carrión, reafirmando su capacidad de innovar, evolucionar y ofrecer espectáculos de talla internacional que conectan profundamente con su público.