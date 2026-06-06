El rapero puertorriqueño Eladio Carrión dejó escapar una noticia que todavía no debía anunciar. Durante en una entrevista en el programa español La Revuelta, reveló que tiene previsto un concierto en la región norte (Cibao) de República Dominicana, en el mes de julio.

La confesión surgió mientras hablaba sobre las fechas pendientes de su gira y los conciertos que aún le faltaban por realizar. Carrión también reveló que coleccionar cartas Pokemón es una de sus pasiones y que el valor de su colección asciende al millón de dólares.

“No se supone que diga nada todavía, pero creo que en julio, increíble, en el Cibao”, expresó el artista sobre su próxima presentación en el país.

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Durante la conversación, el intérprete de éxitos como “Coco Chanel” y “Mbappé” también habló sobre una de sus mayores pasiones fuera de la música: las cartas coleccionables de Pokémon.

Cuando fue cuestionado sobre su patrimonio económico, prefirió no ofrecer una cifra exacta, pero sí reveló cuánto estima que vale su colección de cartas.

“Puede ser uno punto algo, dos, llegando para allá”, respondió inicialmente, antes de aclarar entre risas que se refería a millones de dólares.

Según explicó, el valor de su colección ronda entre uno y dos millones de dólares, una cifra que considera una inversión a largo plazo e incluso una herencia para sus hijos.

“Es de mi papá para mí y de mí para mí”, bromeó el artista. “Ellos saben (sus hijos) lo que es Pokémon, a veces les pongo Pokémon para que vean. A los 10 años voy a decirles que entren a este cuarto”, añadió mientras imaginaba el momento en que les mostrará la valiosa colección.

El puertorriqueño pasó por España en su última gira a principios de 2026 y ya trabaja en la siguiente, aunque “aún quedan cosas por hacer” después de publicar recientemente su nuevo disco, CORSA. Por el momento, solo lo ha presentado en directo en Puerto Rico, donde “lo tenía pendiente”, y lo hará próximamente en República Dominicana.