Los reconocidos actores Ivonne Goderich y Pedro Orlando Torres regresan a escena este domingo, 6 de septiembre, con una nueva función de “Cartas de Amor” a las 4:00pm en Moneró Café Teatro & Bar, en Caguas.

Goderich y Torres dan vida a Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd III, dos personas unidas por una conexión extraordinaria que se desarrolla a través de décadas de cartas, notas y tarjetas intercambiadas desde la niñez hasta la adultez, detalla el comunicado de prensa. Mientras sus vidas toman caminos diferentes, la correspondencia se convierte en el hilo que mantiene viva una relación marcada por el afecto, la distancia, las decisiones y todo aquello que nunca llegó a concretarse.

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A través de un texto íntimo y profundamente humano, la pieza del dramaturgo estadounidense A. R. Gurney aborda el amor, la amistad, la nostalgia, los sueños no realizados y las oportunidades que dejamos pasar, invitando al público a reconocerse en una historia sobre aquello que alguna vez sentimos y, quizás, nunca llegamos a decir.

La producción reúne nuevamente el talento y la experiencia de dos figuras de amplia trayectoria en el teatro y la televisión puertorriqueña. La sensibilidad interpretativa de Goderich y Torres cobra especial relevancia en una pieza cuya fuerza descansa precisamente en la palabra y en la conexión entre sus protagonistas.

“Cartas de Amor” es considerada una de las obras más reconocidas del teatro contemporáneo. La pieza fue finalista del Premio Pulitzer de Drama en 1990 y continúa presentándose en escenarios alrededor del mundo, conquistando a distintas generaciones con una historia que explora la complejidad de las relaciones humanas y el paso del tiempo.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.