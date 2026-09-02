El trompetista, compositor, arreglista, productor y director musical boricua Humberto Ramírez celebrará la vida del prolífero compositor puertorriqueño Don Tite Curet Alonso con el concierto “Canciones de Tite Curet Alonso, 100 Años de Catalino”.

Se trata de una celebración de la obra de este extraordinario compositor y el centenario de su natalicio. La cita musical será el domingo 1 de noviembre a las 5 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Parte del repertorio que interpretará junto a su Big Band son temas incluidos en su reciente álbum titulado Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso, que constituye el disco número 38 en su carrera como solista en el jazz, detalla el comunicado de prensa.

Michelle Brava y Willito Otero interpretarán un escogido de sus éxitos entre los que se encuentran: Pirata De La Mar, Puro Teatro, Las Caras Lindas, Tiemblas, y Anacaona. El actor y productor Josean Ortiz tendrá una participación especial interpretando a Tite.

Los boletos están a la venta en Ticketera, Ticketcenter y en el CBA.