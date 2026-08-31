La octava edición del Festival de Salsa Frankie Ruiz celebró un exitoso encuentro en Mayagüez tras reunir a miles de personas durante tres días dedicados a la música tropical y al legado de uno de los exponentes más queridos del género.

La celebración, organizada por el Municipio de Mayagüez, Madera Events y la emisora radial Sal Soul, contó con una destacada representación del talento salsero. Gilberto Santa Rosa protagonizó un cierre espectacular, que coronó una celebración marcada por el entusiasmo del público y su pasión por la salsa, destaca el comunicado de prensa.

La programación artística incluyó las participaciones de La Mulenze, La Solución, Viti Ruiz, Los Guardiola, Willie González, El Gran Combo de Puerto Rico, Wendy Luna, Michael Stuart, Tommy Olivencia, Maelo Ruiz y Giro, quienes formaron parte de esta gran fiesta musical.

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Uno de los momentos especiales del festival fue el homenaje a Roberto Rivera, un reconocimiento a su trayectoria y aportación a la salsa. Entre las presentaciones de los músicos en tarima, Carmencita DJ mantuvo el ambiente festivo con una selección musical que dio continuidad a la celebración.

“El éxito del 8vo Festival de Salsa Frankie Ruiz demuestra, una vez más, que Mayagüez tiene la capacidad de organizar eventos de primer nivel que mueven nuestra economía, fortalecen nuestros comercios y proyectan a nuestra ciudad como un destino cultural y turístico. Durante estos tres días vimos nuestras calles, hospederías y comercios beneficiarse de la llegada de miles de personas que vinieron a disfrutar de nuestra música y de nuestra ciudad”, indicó el alcalde Jorge Ramos Ruiz mediante la nota de prensa.

La respuesta del público convirtió a Mayagüez en punto de reunión para los amantes de la salsa. El festival celebró, además, el vínculo especial de la ciudad con Frankie Ruiz, cuya voz y estilo continúan conquistando generaciones.

Con esta celebración, Mayagüez rindió homenaje al inolvidable “Papá de la Salsa”, manteniendo presente su aportación musical y compartiendo su legado con nuevas generaciones.