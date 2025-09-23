La preparación física de su personaje demanda tiempo y detalle. Pero para Jasond Calderón, tomarlo con humor es una fórmula segura para disfrutar el proceso y reafirmar su compromiso en provocar risas en el escenario.

Encarnar a “Burro” en la puesta en escena “Shrek el musical” lo llena de emociones, no solo por su actitud jovial en la historia, sino también por la oportunidad de navegar en un personaje que con su candidez lleva a rebuscar en ciertas reflexiones. La puesta teatral, que será en español, se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 26, 27 y 28 de septiembre y el 4 de octubre. El 2 de octubre contarán con una función escolar.

“Estoy contento, agradecido del trabajo que estoy haciendo”, reveló Calderón a Primera Hora en entrevista antes de mostrar su proceso de transformación a “Burro”. “Yo tengo muchas cosas de él. El optimismo, la energía y lo de imprudente. Tengo mucho de eso, y es el personaje que está conectando la historia constantemente. Es el ancla de todo lo que está pasando entre ‘Shrek’ y los que están invadiendo el pantano y los otros personajes”.

La historia, que se inspira en la película animada de 2001, presenta a un ogro solitario (“Shrek”) que enfrenta cómo su rutina cambia cuando personajes de cuentos de hadas comienzan a invadir su pantano. En el intento por recuperar su paz, acuerda con el villano “Lord Farquaad” rescatar a la princesa “Fiona”, quien está atrapada en una torre. En el proceso, la experiencia lo lleva a descubrir el valor de la amistad y el amor. En esa evolución, “Burro” es un personaje de gran influencia, aspecto que Calderón admira.

“El burro es el que va exponiendo cada capa de ‘Shrek’, le ayuda a descubrir la amistad, el amor propio, el aceptarse tal cual, el no juzgar, perdonar, ser amigo, ese tipo de cosas”.

El junte con Juan Pablo Díaz, quien le da vida a “Shrek”, le fascina. “Mi química con ‘Juanpi’ es excelente. Somos una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Mezcladitos somos agua, fluimos con todo. Tenemos una química brutal”, celebró el también talento de “Raymond y sus amigos” y del programa mañanero “Hoy día Puerto Rico”, ambos de Telemundo. “No hay animosidad. No hay ego. No hay aspereza. No hay nada que no sea que estamos trabajando en función del proyecto. Siempre estamos buscando dar lo mejor el uno del otro. Nos estamos divirtiendo un montón. La estamos pasando bien”, aseveró el artista, quien laboró en “In The Heights” cuando en 2021 se presentó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El resto del reparto principal lo componen Yeidimar Ramos (“Fiona”), Julián Gilormini (“Lord Farquaad”), Luis Obed Velázquez (“Pinocho”), Marileyda (“Dragona”) y Wanda Sais (“Gingy”). “Yo estoy muy orgulloso y muy honrado de estar con el grupo de actores que son parte del musical. Es un elenco espectacular y realmente de ensueño. Hay muy buena química. Se va a notar y se va a sentir cuando estemos en escena”.

Marcos Santana tiene las riendas como director escénico y coreógrafo de la puesta en escena, que forma parte de la Temporada Broadway en San Juan 2025. La dirección musical está en manos de Juan Carlos Rodríguez, mientras que el diseño de escenografía e iluminación le corresponde a Miguel Rosa.

Uno de los retos ha sido aprender a dominar el vestuario en el escenario. Aquí, antes y después de la transformación. ( Suministrada (Yari Cintrón) )

Por otro lado, su sentido del humor es uno de los atributos con el que Calderón se ha dado a querer en un sector del público. A esto se suma su trasfondo como cantante, lo que le permite apropiarse de este tipo de encomienda actoral sobre el escenario.

“Me encanta cantar. Me encanta la música”, expresó. “Hacer musicales es un proceso que, aunque es bien tedioso, es bien difícil y exige mucho, mucha preparación mental y física. Cuando uno lo está haciendo, se da cuenta de que te encanta, que nací para hacer este tipo de trabajo”.

Le da su toque

Para Jasond Calderón, el reto de la transformación del personaje “Burro” no abarca simplemente lo físico, sino también aprender a dominar el vestuario de manera que complemente su habilidad histriónica.

“Es una segunda piel con la que tengo que trabajar. El vestuario también tiene una personalidad, la colita del burro, las orejas, el pelo que tiene. El cuerpo también habla y se expresa de diferentes maneras y el reto es dominarlo durante los números de cantar y bailar y correr por todo el escenario. Pero es un reto bien recibido y que acepto con mucho gusto”, expuso enfático el actor.

“Todo ha fluido muy natural gracias a un gran trabajo en equipo. Siempre estamos trabajando para mejorar, ya sea la movilidad mía dentro del vestuario o la ventilación dentro del vestuario”.

El actor con la vestuarista Alba Kerkadó y el maquillista Ricky Diadoné ( Suministrada/Producciones Capicú )

La transformación suele demorar cerca de dos horas. Ricky Diadoné es el encargado de maquillaje y peluquería, mientras la vestuarista Alba Kerkadó se hace cargo del atuendo junto con su equipo.

Como primer paso, el actor viste una parte del cuerpo que le permite lograr el aspecto regordete del personaje. Sobre eso, se coloca la indumentaria que simula la piel del burro. Luego, va a la silla de maquillaje para elaborar la imagen del afable amigo de “Shrek”, incluyendo el tono claro del hocico. Una vez finalizado, corresponde colocar la parte de la cabeza de “Burro”, que luce las orejas largas. Como toque final, van las pezuñas en sus manos, las que van acomodadas con guantes de brazo largo.

“Este musical es un proyecto bien ambicioso, y el público verá que se está ejecutando muy bien”.

Los boletos para “Shrek el musical” están disponibles en Ticketera.com.