Los comediantes Fausto Mata, Aquiles Correa y Tonny Pascual regresan a Puerto Rico como los Sanky Panky para presentar su más reciente puesta en escena “Con el pavo, el lechón de parranda y chichaito”.

Las funciones serán el viernes 21 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián, el sábado 22 de noviembre en el Teatro Yágüez de Mayagüez y el domingo 23 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Desde su primera película “Sanky Panky” han conquistado al público boricua, con su estilo de comedia particular. Su más reciente película “Sanky Panky de Safari” se grabó en República Dominicana, en diferentes localidades, una producción divertida muy al estilo de ellos.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera.