En lo que será un momento histórico para la literatura puertorriqueña, el escritor Luis Rafael Sánchez recibirá oficialmente su legado para la emblemática Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, España, como parte de las actividades de la tercera edición del Congreso Internacional de Escritores, que se está llevando a cabo en el Bellas Artes de Caguas (BAC).

Este honor se entregará el sábado, 25 de abril, al concluir el diálogo “Las palabras que nos arman” con las participaciones del propio Luis Rafael Sánchez y del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, bajo la moderación del escritor, profesor y abogado, Manolo Núñez Negrón.

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El legado de Luis Rafael Sánchez en la Caja de las Letras fue depositado en la caja número 1.208 e incluye 12 libros representativos de su obra, destacada por su impacto en la literatura caribeña e internacional, proyección cultural y defensa del español coloquial.

“El ingreso de este legado en la Caja de las Letras reconoce en Luis Rafael Sánchez a un escritor que ha trabajado la lengua como materia viva y territorio crítico. Primer puertorriqueño en recibir esta distinción, su obra, desde La guaracha del Macho Camacho hasta La importancia de llamarse Daniel Santos, no solo ha ampliado los registros expresivos del español, sino que ha situado la experiencia caribeña en el centro de la conversación literaria contemporánea”, destacó la directora del Congreso, Helena Sampedro, en un comunicado de prensa. “En un momento en que las palabras circulan con velocidad, pero no siempre con densidad, la escritura de Luis Rafael Sánchez recuerda que la literatura exige oído, precisión y riesgo. Su obra no se limita a representar una realidad: la interroga, la tensiona y la vuelve legible, afirmando que la libertad de las palabras no es una consigna, sino una práctica sostenida en el tiempo”, agregó la escritora.

El Tercer Congreso Internacional de Escritores arrancó el jueves, 23 de abril, y culminará este sábado, 25 de abril, con la participación de las destacadas voces literarias en la Sala Felipe “La Voz Rodríguez” y el Moneró Café Teatro & Bar en BAC, bajo el tema “La libertad de las palabras”.

A través de un programa de conferencias, debates, diálogos y talleres, escritores de diversas generaciones y nacionalidades explorarán los retos, responsabilidades y alcances de la expresión en el mundo que habitamos. El Departamento de Cultura del Municipio Autónomo de Caguas, simultáneamente, llevará a cabo su Quinta Feria del Libro en la Sala de Convenciones Carmita Jiménez, ubicada en el primer nivel de BAC.

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“La tercera edición del Congreso Internacional de Escritores y la Quinta Feria del Libro de Caguas, son dos eventos que, al celebrarse de manera simultánea, crean una sinergía extraordinaria que fortalece nuestro proyecto cultural y educativo como ciudad. Ambos encuentros se complementan y se potencian mutuamente, convirtiendo a Caguas en un punto de referencia para la literatura puertorriqueña y para el diálogo intelectual en el mundo hispanohablante”, destacó el alcalde de la Ciudad Criolla, William Miranda Torres.

“Como administración municipal, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo literario como un pilar cultural y como un motor de conocimiento. Creemos profundamente en el poder de la palabra para transformar, educar y abrir caminos. Por eso, iniciativas como esta Feria y el Congreso no son solo eventos: son parte de una visión de ciudad que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el acceso equitativo a la cultura”, puntualizó el primer ejecutivo municipal.

El programa de actividades reunirá a lo largo de los tres días del Congreso a las siguientes figuras del ámbito de literario, del periodismo y las artes: Javier Cercas, Alexandra Pagán, Claudia Piñero, William Ospina, Rey Andújar, Luis Rafael Sánchez, Luis García Montero, Mayra Santos Febres, Ana María Fuster, Pabsi Livmar, Benjamín Torres Gotay, José Rabelo, Cezanne Cardona, Arí Maniel Cruz, Juan Gabriel Vásquez, Helena Sampedro, Manolo Núñez, Haydée Zayas-Ramos, Magali García Ramis, María José Gálvez, Melanie Pérez, Raquel Caleya, Tere Dávila, Wilda Rodríguez, Xavier Valcárcel, Ana Teresa Toro, Arlene Carballo, Elidio La Torre, José Manuel Fajardo, Juan Carlos Méndez, Juan López Bauzá, Mara Pastor, Mayra Montero, Mairym Cruz-Bernal, Santiago Herrero, Tina Casanova, Ignacio Ferrando y Maia Sherwood.

Las conferencias, los diálogos y debates, son transmitidos a través del canal de Bellas Artes de Caguas en Youtube (bellasartesdecaguas). Igualmente habrá imágenes a través de la cuenta: @congresoescritorespr en Instagram, así como en las cuentas de BAC en Instagram (baccaguas) y Facebook (bellasartescaguas).

Bajo el lema “La libertad de las palabras”, el Tercer Congreso Internacional de Escritores busca fortalecer su compromiso con la literatura, el pensamiento crítico y el intercambio cultural, posicionando a Caguas como un referente de gestión cultural en Puerto Rico.