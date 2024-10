La alegría inunda a la actriz Magali Carrasquillo y al actor Juan Pablo “Juanpi” Díaz ante la oportunidad de presentarse por primera vez en un escenario teatral juntos. La invitación para materializar el anhelo en común demoró años, y llega de la mano de una propuesta que los llena de gran entusiasmo.

Los artistas darán vida a “La Abuela” y “Tío Lucas” en la comedia musical “La Familia Addams” que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 25, 26 y 27 de octubre. “Yo estoy en una nube porque trabajar con Juan Pablo ha sido un sueño. Lo venimos acariciando… ¿hace cuánto tiempo, hijo?”, indagó Magali en una conversación en la que las risas por la chispa humorística del también cantante, la admiración mutua y la ternura maternal se hizo constante.

“Hace 41 años”, respondió Juanpi haciendo referencia a su edad, para cederle nuevamente la palabra a su mamá.

“Estuvimos barajando posibilidades, pero producir teatro es muy difícil y nunca contemplamos en serio hacerlo nosotros, así que agradecidos de la oportunidad que nos da BAS Entertainment de juntarnos. Es perfecta para hacer este trabajo”, prosiguió ilusionada.

La puesta en escena, que será en español, incluirá a Ernesto Concepción (“Gómez”), Denise Quiñones (“Morticia”), Yeidimar Ramos (“Merlina”), Noah Seda (“Pericles”) y Joaquín Jarque (“Mayordomo”). La familia “Beineke” estará a cargo de Luis Obed Velázquez (“Tomás”), Víctor Santiago (“Mauricio”) y Sara Jarque (“Alicia”). La trama presentará con humor cómo la armonía de los “Addams” se altera luego de que “Merlina” se enamora de “Lucas Beineke”, un joven “normal” y de un entorno diferente al de su familia.

Juan Pablo destacó que el junte con su mamá en el pasado a nivel teatral dista de lo que vivirán en este proyecto. “En cuerpos separados sí, será la primera vez, porque estando embarazada, mami hizo una obra que, si mal no recuerdo, era ‘El pagador de promesas’, en donde ella se enteró que yo venía por ahí, así que, técnicamente hicimos algo, pero esta es la primera vez que vamos a interactuar”, analizó en detalle mientras Magali reía.

“Nosotros sí hemos hecho escenitas”, prosiguió el artista, quien también se ha dado a conocer como creador de contenido de sátira política, entre otros trabajos. “Cuando estuve en Teatro Breve mami participaba, pero parte del ‘fun’, de trabajar con por lo menos la libertad que nos daba Teatro Breve, era no chotear tanto que éramos madre e hijo. Las pocas veces que interactuamos, que fueron bien pocas, intencionalmente estábamos separados”, especificó el también hijo del presentador Rafael José. Con admiración, manifestó su sentido de compromiso para dejar una buena impresión en su progenitora.

“Es la primera vez que nos vamos a someter a ser compañeros de trabajo, y eso me viene bien ‘pompeao’ y lleno de preocupación, no te lo voy a negar, porque mami, ahí donde tú la ves, es una rompecurvas, y cuando ella dice romper curvas no discrimina. Yo nunca he sido su compañero de trabajo, y yo soy rompecurvas también”. El reto agradable llega con una pieza que les despierta memorias gratas. En el caso de la actriz, se trata de la serie “The Addams Family”, que cobró popularidad en la década del sesenta.

Los artistas darán vida a “La Abuela” y “Tío Lucas” en la comedia musical. ( Suministrada )

“Yo crecí viendo esa serie por televisión. Yo creo que todas soñamos con ser ‘Morticia’. Era una de las series más queridas de infancia”, confesó la actriz, emocionada. Para su hijo, los filmes de la década del noventa estelarizados por Raúl Juliá y Angelica Houston, despiertan una añoranza especial.

“Las películas de ‘The Addams Family’ y ‘Addams Family Values’ son los recuerdos de mi infancia porque era un niño a principios de los noventa. Mientras mami quiso ser ‘Morticia’, yo, honestamente, y no lo digo por acumular puntos con la producción, pero ‘Tío Lucas’ siempre tuvo un espacio en mi corazón”, expuso al analizar los recuerdos. “‘Gómez’ es el galanazo y tiene su cuestión protagónica, pero hay algo en los personajes raros, hay una multidimensionalidad en los raros, que ‘Tío Lucas’ siempre me llamaba la atención, y porque lo hizo Christopher Lloyd, uno de los grandes ‘character actors’ que existen”, dijo sobre quien admiró desde su papel como “Doc Brown” en la saga “Back To The Future”.

A menos de un mes del estreno, los artistas van afinando detalles para potenciar sus respectivas caracterizaciones en el musical que contará con Marcos Santana como director y coreógrafo. La pieza musical, un reflejo del famoso musical de Broadway, está inspirada en los personajes que el caricaturista Charles Addams dio a conocer a finales de la década de los treinta.

“Mi personaje es una abuela que llegó por unos días a la casa y se ha quedado años. Es un personaje que yo le tengo unas ganas tremendas porque yo hace muchos años desarrollé mi risa de bruja, así que se la voy a poder poner a ‘La Abuela’”, celebró la actriz entre carcajadas. “Las escenas que tengo son divertidísimas. Me entusiasma muchísimo poder crear un personaje de bruja y un poco como lo que dice Juanpi, el juego teatral nos permite explorar unos aspectos de nuestra persona que a lo mejor en la cotidianidad no nos permitimos. Nos da permiso para crear personajes que se apartan de una y que, a la vez, están en una, porque cada una de nosotras tiene una bruja dentro de sí”, afirmó convencida. “Así que es un poco sacar a pasear esa parte oscura de una. Estoy brincando en un solo pie de alegría”.

Juan Pablo reveló sentirse a gusto con la versatilidad que percibe en el personaje del excéntrico “Tío Lucas”. “Es mi primera pieza teatral desde hace tres años. La última fue ‘In The Heights’ en el Coliseo (de Puerto Rico), entonces, va a ser una vuelta interesante porque es un personaje que a diferencia del trabajo que llevaba haciendo con Teatro Breve, es un personaje bien abstracto, es un personaje que puede halar para muchos sitios”, describió complacido. “Yo quiero empezar a jugarlo como un bebé gigante”, adelantó dentro de sus intenciones, de contar con el aval del director. “Lo estoy viendo como esta imagen, como esta pintura que tú ves en una casa y no sabes si te está siguiendo con la mirada. Esa es la onda que propongo”.

Admiración mutua

Magali destacó que, más allá de lo divertido de la puesta en escena, la enseñanza que establece el musical es uno de los aprendizajes mayores que recibe, y con el que se identifica. “El mensaje bello de la obra para mí, con todo lo raro que son los ‘Addams’, es que tu tribu es tu tribu, tu familia es tu red de apoyo incondicional de amor, aunque tú seas lo que seas, y el mensaje de la pieza es hermoso”. De paso, reconoció que los logros de Juanpi los celebra como si fueran suyos.

“Me enorgullece todo”, respondió con alegría. “No tengo palabras para describirte el orgullo que yo siento. Él lo sabe y lo hablamos todo del tiempo. Yo sé que la gente dice ‘él que lo hereda no lo hurta’, y en parte por el ambiente que Rafael José y yo le dimos a Juan Pablo, era difícil que no saliera artista, pero él trae un equipaje que Rafael José y yo no tenemos, porque no somos creadores”, expuso. “Yo siento un respeto y una admiración muy particular por el artista que crea, eso es un nivel para mí diferente, superior en el arte. Juan Pablo es creador, y no solamente en un área”, dijo sobre el artista, que también se ha destacado en la música. Pero más allá del éxito profesional, para Magali existen otras prioridades en cuanto a los logros de su hijo.

“Para mí lo más importante es que Juan Pablo sea una buena persona y que sea feliz por encima de cualquier carrera, por encima de cualquier logro profesional, su integridad como persona y su felicidad, y si empiezo no acabo porque es un hombre muy valiente y un hombre diferente”.

Juan Pablo confesó atesorar el sentido de compromiso de su mamá en sus proyectos. “A nivel profesional, su disciplina, su entrega, su respeto por el oficio, su sentido de ética”, enumeró con orgullo sobre lo que admira en ella. Para concluir, confesó que trabajar en esta pieza teatral es un bálsamo dentro de las circunstancias que vive el país.

“Va a ser una celebración por muchas partidas porque tengo el lujo de poder escaparme un ratito a ‘La familia Addams’ con mi familia, y poder hacer una obra de una familia en un momento donde todo está tan trastocado. Por un ratito, vamos a pasarla bien en un momento en que verdaderamente lo necesitamos tanto en el escenario, como fuera del escenario”.

Los boletos se encuentran disponibles en la plataforma Pietix.com y en familiaaddams.com.