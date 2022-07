La huella valiosa que dejó el empresario Eduardo Penedo en la reconocida actriz Marilyn Pupo le ha servido de bálsamo para sobrellevar la realidad de su partida.

Evocando la afinidad de un amor profundo que sirvió para consentir tres décadas de matrimonio, la artista comparte cómo ha sido el proceso a lo largo de poco más de un año del fallecimiento. Y es que, además del esposo, partió el amigo, el cómplice de sueños y aventuras en su andar por la vida.

“Estoy bien, superando poco a poco la pérdida”, dijo. “Ha sido un golpe tan fuerte y uno lo va superando poco a poco. Yo creo que los dolores, como los dolores físicos crónicos, uno se va acostumbrando, pero en realidad, superarlo del todo no se supera porque dependiendo del tipo de pérdida, cuando es así tan grande y alguien tan importante en tu vida, con tanta valía como fue mi esposo, pues queda ahí el dolor. Pero el trabajo me ayuda mucho”, detalló haciendo referencia a cómo el taller laboral ha servido de distracción en el proceso.

Penedo falleció en marzo de 2021 como consecuencia de complicaciones cardiopulmonares, a sus 78 años. “Es duro, pero agradezco a Dios, a la vida, al universo, el haber podido disfrutar de eso que no todo el mundo tiene, esa dicha”. Al rememorar sobre lo inesperado del deceso, Marilyn Pupo compartió varias reflexiones que ha derivado de la triste experiencia. “Mi esposo no tuvo una enfermedad larga. Se me fue en cinco semanas y eso fue bien fuerte. Él era una persona mayor, pero no era un anciano, no estaba decrépito”, analizó. “Cuando ves lo frágil que es la vida, que hoy estás aquí pero mañana no estás, dejas de darle importancia a muchas cosas fútiles que cuando no has vivido todas las pérdidas que yo he vivido, porque yo no tengo mamá, no tengo papá, yo perdí a mi única hermana, mi único sobrino varón, obviamente, las abuelas y las tías también, y ahora mi compañero. Cuando has tenido tantas pérdidas, ya no te detienes tanto a pensar en cosas frívolas y banales como que ‘esta ropa que tanto me gusta, la quiero’, que no tienen ninguna importancia en la vida”.

Marilyn Pupo el día de su boda con Eduardo Penedo. ( Facebook )

En este sentido, la actriz prefiere fluir con la cotidianidad del acontecer diario. “No pienso en el futuro, la verdad. Pienso en el día a día. Siento que ya tengo una cierta aceptación con conformidad, ya siento que estoy satisfecha, creo que la vida me ha dado muchísimo, lo agradezco, y ahora disfruto de mis hijos cuando puedo, disfruto de mis nietas, cuando puedo”, valoró la madre de Pedro Soldevila y Ana Laura Penedo.

Su entereza ha sido un aspecto de su personalidad en el que se ha apoyado durante este tiempo. “Creo que Dios ha querido ayudarme y ha querido fortalecerme. Sí me he dado cuenta y reconozco con mucho orgullo que yo soy una mujer bien fuerte. Eso sí lo he comprobado. Yo no sabía que yo era tan fuerte”, sostuvo pensativa, y valoró el apoyo de amistades y compañeros de trabajo. “A mí me hace mucho bien. Ellos son mi familia y mi gente. Estar con mis compañeros actores para mí es muy importante”.

Con taller

Los proyectos continúan presentándose y los abraza como parte del proceso de ocupar su mente. “Dios ha sido misericordioso conmigo porque me he pasado el año trabajando”, resaltó, y compartió que hace unos meses laboró en el rodaje de una película para WIPR, Vejigantes, del escritor y dramaturgo Francisco Arriví.

Formar parte de la puesta en escena de Titantos Season 3, basada en las narrativas de la relacionista y columnista Uka Green, la llena de entusiasmo, y más cuando está familiarizada con la dinámica de la pieza desde sus comienzos. Esta nueva temporada tendrá funciones el 5, 6, 7, 13 y 14 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Además de Marilyn Pupo y Uka Green, se unen al proyecto Lizmarie Quintana, Gisselle, Normando Valentín y Aixa Vázquez.

La primera vez que Titantos se presentó con Marilyn Pupo, Uka Green y Myraida Chaves. ( Suministrada )

“Estoy con Titantos desde que se creó, cuando éramos tres, Uka, Myraida (Chaves), que en paz descanse, y yo. Éramos los tres mosqueteros. Nos presentamos en Punto Fijo hace 12 años ya”, rememoró con nostalgia sobre el proyecto creado por quien también identifica como a una gran amiga.

“Son experiencias de la vida de ella. Nada es inventado. Lo que pasa es que ella tiene un estilo muy simpático y muy cómico, muy hilarante de describir las cosas que le suceden y la gente disfruta mucho de eso”, repasó sobre el contenido del proyecto, que aborda la cotidianidad en las diversas etapas de la mujer, y que también tuvo temporadas en 2016 y 2019.

“Se expresa acerca de lo que sufrimos las mujeres, como el envejecimiento, que físicamente nos afecta de una manera comiquísima, de cómo hay que tomar la vida, y que hay tomarla a la ligera. No se puede tomar a lo dramático cada vez que te sale una arruga, porque lo único que vas a recibir es otra arruga. Mañana no va a haber una arruga menos”, manifestó entre risas.

“Ahora incluye cosas nuevas, de cosas recientes. Se toca el tema de after pandemia, que eso no se había tocado”, añadió sobre la puesta en escena que dirige Emineh de Lourdes.

Lizmarie Quintana, Gisselle, Uka Green, Marilyn Pupo, Normando Valentín y Aixa Vázquez juntos a partir del 5 de agosto en "TItantos Season 3". ( Suministrada )

A su vez, reflexionó sobre la importancia de tomar con buena actitud ciertas dificultades en la vida. “Creo que es básico. Es muy importante. Creo que es la raíz de todo”, sostuvo. “Hay veces en que, no es que lo puedas tomar con humor, pero lo puedes tomar más light, en vez de solamente la parte trágica de la vida, porque la vida es corta y tienes que tratar de vivirla de la manera más agradable posible”.

Dentro de sus proyectos, otro que la mantiene entusiasmada es su papel como “Florence Foster Jenkins” en la obra teatral “La peor cantante del mundo”, basada en hechos reales y escrita por Peter Quilter. La pieza, que estrenará el próximo 20 de agosto en el CBA, incluye las actuaciones de Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jasond Calderón.

“Esta obra, que es espectacular, hay cinco cambios de escenografía. Yo tengo cinco vestuarios”, afirmó la artista cubana, que celebra cinco décadas de trayectoria que abarcan la animación, el modelaje, el canto, la composición, producción y declamación. “Canto tres áreas, dos en alemán y una en francés”, destacó ilusionada.

Los boletos para las nuevas funciones de Titantos Season 3 están disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del CBA.