Lo primero que hizo Marilyn Pupo profesionalmente fue ser modelo de pasarela. Fue una experiencia que todavía hoy le agradece a la fallecida Rose Pérez, de la conocida academia D’Rose, y de esa etapa, recuerda que la conocían como “la modelo de la sonrisa”, porque nunca logró mantener la seriedad que predomina en los desfiles de moda. Hasta cuando le tocó hacer modelaje estático en las vitrinas en Río Piedras buscaba la forma de guiñarle un ojo a los clientes o de tener algún gesto simpático, porque no hacerlo era negarse su propia personalidad.

Su alegría es, definitivamente, uno de sus atributos, al igual que su elegancia. Mantiene un humor admirable, sobre todo ahora cuando se le escucha hablar de su viudez, una etapa que la estremeció hace dos años, pero ya ha logrado separar su tristeza para, inclusive, interpretar a una viuda en el teatro. Lo hará con la pieza de comedia “Tres viudas sueltas”, en la que compartirá escena con Johanna Rosaly, Angela Meyer, René Monclova y Yazmín Mejías.

Esto no lo pudo hacer hace unos cuatro años, cuando el productor Florentino Rodríguez le ofreció ser la viuda en la obra “Soltera, casada, viuda y divorciada”. “Yo no era viuda, pero de alguna manera no quería”, recordó.

“Tres viudas sueltas” es una pieza conocida para ella. La interpretó hace “muchos años” en el Teatro Tapia junto con Marian Pabón, Johanna Rosaly, Jacobo Morales y Amalia Cruz. Luego se intentó reponer en el 2017, pero el histórico azote del huracán María, detuvo cualquier plan.

“Mi viudez fue hace ya dos años. La sufrí mucho. De hecho, la sufro. Me hace mucha falta mi marido, mucha, mucha falta. Cada día de la vida, me hace falta. Me hace falta su compañía, su apoyo. Pero ya no estoy en la etapa de desgarrarme, o sea, he podido deslindar esta viuda que estoy interpretando, de la viuda que soy en la vida real”, compartió la actriz, desde el vestíbulo de la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce. De fondo, se escuchaba un ensayo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Marilyn encarna a “Ida”, una de las tres viudas en la pieza, que además son amigas desde la infancia, y cada una enfrenta la viudez desde una perspectiva distinta. “Ida”, interesantemente, hace unas reflexiones que la histrión ha sabido aplicar en el plano personal.

La separación física de quien fue su esposo por más de tres décadas, el empresario Eduardo Penedo, admitió, ha sido dura, como también lo ha sido reencontrarse con ella misma desde la soledad.

“Ha sido bien duro estar sola, porque después de 30 y tantos años con él, que tengo que reconocer que nunca encontraría otro como él -esa es una frase que digo en la obra-, y pues lo puedo decir de Eduardo Penedo. Fue un hombre maravilloso, nunca encontraré otro como tú, pero la vida tiene que seguir”.

La otrora presentadora de programas musicales, como Noche de gala, El show de Raúl y Marilyn y Cultura y sabrosura, y también productora no anda en búsqueda de pareja. Extraña a quien fue su esposo todos los días, pero no se negaría un nuevo acercamiento al amor de pareja si llegara “un viudo, y de chavos”, o quizás algún hombre elegante de la misma Orquesta Sinfónica, según bromeó.

Yo no estoy en posición de encontrar, o sea, no me meto en Tinder ni estoy buscando parejas” - Marylin Pupo, actriz

“No creo que está bien que me cierre a los demás”, continuó la artista, nacida en Santa Clara, Cuba. “Pienso en mi marido a toda hora y me hace mucha falta, pero la soledad es bien difícil, y también sé que mi esposo me amaba tanto que él querría, dondequiera que esté, que los años que tenga de vida, que esté tranquila, feliz, protegida. No soy de las mujeres que digo, ‘mejor estoy sola que mal acompañada’. Yo mal acompañada no, pero bien acompañada es mejor que estar sola”, afirmó la madre de dos hijos, Pedro Soldevila y Ana Laura Penedo.

Ese nuevo amor tendría que llegar al igual que las demás experiencias personales y profesionales, donde nada ha sido planificado, sino vivenciales. Afortunadamente, los últimos dos a tres años el trabajo no le ha faltado y han sido proyectos significativos, como “La peor cantante del mundo”, que se presentó el año pasado.

“Eso fue la fresa de mi frozen. A veces digo, ‘me debía haber retirado después de esa obra’, pero esa manera de pensar está antigua, porque creo que he sido siempre una mujer que me adapto a las épocas. No me puedo mantener en la época de los 70, 80 o 90, sino que hay que ir evolucionando, y dije, ‘voy a seguir’. Mientras Dios lo permita y tenga memoria, que tengo muy buena memoria, gracias a Dios, pues mientras eso me acompañe, voy a seguir”.

La pérdida de quien fue su esposo por más de tres décadas ha sido difícil, sin embargo la actriz ya puede hablar de esa realidad sin desgarrarse, dice. ( Alexis Cedeño )

Siguiendo ese humor tan natural en ella, no descartó que de pronto le aparezca un personaje de cougar, o si no, siempre habrá alguna abuela, bisabuela o tatarabuela.

Después de tantos años que tengo, me he dado cuenta de que en la vida, en líneas generales, he estado siempre tratando de estar siempre ready y lo más preparada posible para lo que me presente la vida” - Marylin Pupo, artista

Para la también compositora -de hecho, Celia Cruz le grabó dos canciones, una de estas, ‘Soy antillana’- las artes escénicas le han dado vida, algo que tampoco se planteó, pues entró al modelaje siendo delineante arquitectónica y de ahí, la televisión y el teatro la fueron absorbiendo hasta la actualidad. “No es verdad que yo dijera, ‘quiero ser artista’. Yo era artística y tengo todo ese bagaje. Mi mamá era muy artística también. Mi mamá era profesora de español y era la que le montaba las poesías a los estudiantes y ella me enseñó a recitar y a declamar”, rememoró.

Me hubiera gustado ser abogada, pero la vida me llevó por estos caminos y he sido muy feliz, y he tenido y tengo todavía una carrera, después de tantos años, muy bendecida, sobre todo con el amor del público que sé lo mucho que me quieren. Yo los quiero de igual manera” - Marilyn Pupo, presentadora, productora y compositora

La confirmación de su talento para la actuación se la dió la fenecida actriz Lucy Boscana en la telenovela, “Seis pedazos del alma”. Ella fue entonces una de las hijas. “Yo me arrodillaba frente a ella y le decía algo, y Lucy se emocionó con mi forma de decir, y me acuerdo que miró a Edmundo (Rivera Álvarez), y le dijo, ‘oye, esta nena es buena’. Para mí que Lucy Boscana haya dicho, ‘esta nena es buena’, significó la graduación’”, puntualizó.

Desde entonces Marilyn ha sumado satisfacciones y ha echado raíces en esta Isla, al punto que aquí quiere pasar el resto de su vida. “Yo no he vuelto a Cuba, hace mil años que salí y no he vuelto, y realmente no me interesa en las conduciones que está y, como gracias a Dios no tengo familiares, no tego lazos afectivos allá ninguno, pues no. Estoy aplataná”.

“Tres viudas sueltas” se presentará del 13 al 15 de octubre en la Sala René Marqués en el Centro de Bellas de Artes en Santurce, y el 4 de noviembre en el Teatro Yagüez de Mayaguüez. Boletos a la venta en Ticketera.