Melody Fest 2026 culminó con éxito su primera edición tras dos días de música, entretenimiento, salud y bienestar en Bayamón. El festival, celebrado el viernes 14 y sábado 15 de agosto con acceso libre de costo, reunió a miles de personas en un ambiente seguro, inclusivo y diseñado para el disfrute de toda la familia.

Durante ambas jornadas, el público disfrutó de una variada propuesta musical distribuida en tres tarimas, con la participación de destacados artistas locales e internacionales. El cartel incluyó a Alejo, Caleb Calloway, Del Toro, Kova Parker, Lockward, Los Rivera Destino, Maeso, Matt Louis, Pink Pablo, La Tribu de Abrante y Rafa Pabón, entre otros.

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Uno de los momentos destacados de esta primera edición fue la presentación de la artista colombiana Aria Vega, quien realizó su primera presentación en Puerto Rico ante el público de Melody Fest.

Más allá de la música, Melody Fest ofreció una experiencia enfocada en el bienestar integral, con clínicas de salud, jornadas de vacunación, espacios educativos dirigidos por profesionales clínicos, bootcamps de ejercicio, sesiones de mindfulness, recursos relacionados con la salud mental y la conexión emocional, así como la participación de organizaciones comunitarias y artesanos.

Como parte de la programación, también se llevó a cabo la carrera 5K Sunset, que reunió a corredores, familias y participantes de todas las edades en una actividad dirigida a fomentar la actividad física y los hábitos saludables.

El festival sirvió además como escenario para el lanzamiento oficial de “Chequea Tus Números”, una campaña enfocada en la prevención de la diabetes tipo 2 entre los jóvenes puertorriqueños. A través de esta iniciativa, los asistentes tuvieron acceso a información y recursos dirigidos a promover la prevención y el cuidado de la salud.

Melody Fest es el evento cumbre anual de Melody Matters, una iniciativa que utiliza la música como vehículo para conectar a las personas con experiencias y recursos que promueven el bienestar comunitario, la salud mental y la salud física. Desde esta visión, el festival busca crear espacios donde el entretenimiento sirva también como plataforma para promover la prevención, el autocuidado y la esperanza.

La primera edición de Melody Fest reafirma el compromiso de Melody Matters con el desarrollo de experiencias que integren música, salud y comunidad, creando espacios accesibles para personas de todas las edades y fomentando conversaciones y acciones que contribuyan a una sociedad más saludable y conectada.