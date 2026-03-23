El comediante y escritor Miguel Morales mostrará una vez más su creatividad para sacarle humor a cualquier situación de la vida con el nuevo stand up “Le di por atrás… y me fui viral”. La presentación será el sábado 9 de mayo a las 8:30 de la noche al Centro de Bellas Artes de Santurce.

En este espectáculo, “Miguel revive el momento en que un simple choque de tránsito se convirtió en un video viral”, detalla el comunicado de prensa, y agrega que con “humor y picardía, analiza cómo las cosas más ridículas se vuelven virales y cómo esto afecta nuestra vida diaria”.

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Miguel Morales compartirá anécdotas y experiencias personales, desde el momento del choque hasta las reacciones de la gente y los comentarios en las redes sociales.

Con el humor que lo caracteriza, Morales expresó: “Definitivamente este será un show lleno de risas y reflexiones sobre el extraño mundo del internet y la cultura viral, posiblemente hasta las carcajadas en este show se vayan virales”.

Balo la producción de Moraleja LLC, los boletos para “Le di por atrás… y me fui viral” están disponibles en miguelmoralescomedia.com