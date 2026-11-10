La organización Pitirre Proyectos anunció la apertura de la exposición Activando el Corredor Ecológico del Noreste: Fortaleciendo lazos entre arte, naturaleza y comunidad. El encuentro será este viernes, 13 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p.m., en la Casa Aboy, en San Juan.

La exposición da continuidad a la residencia artística homónima celebrada entre el 9 y el 12 de octubre en el hostal Casa Coral, en Luquillo, que reunió a siete artistas, un biólogo naturalista y una curadora, para crear obras de performance y arte efímero que defienden la reserva del Corredor Ecológico del Noreste ante las presiones de desarrollo.

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La iniciativa de arte multidisciplinario plantea que proteger el territorio y mover la economía no son opuestos, sino complementarios, y que el arte puede cambiar la narrativa simplista de “desarrollo vs. conservación”, detalla el comunicado de prensa.

El Corredor Ecológico del Noreste, de unas 3,000 cuerdas entre Luquillo y Fajardo, alberga especies endémicas amenazadas y sostiene a las comunidades costeras. Frente a quienes señalan que es un terreno congelado, líderes de organizaciones con enfoque comunitario lo defienden como un espacio vivo.

“El proyecto contesta al argumento de que el Corredor está congelado y no mueve la economía”, afirmó la Dra. Gretchen Ruiz Ramos, historiadora y curadora de la exposición y la residencia, mediante declaraciones escritas.

“Como comunidad artística, movemos la economía apoyando negocios locales mientras habitamos responsablemente en la reserva natural. Fomentamos la visita consciente y la conservación a través de propuestas culturales que demuestran que proteger el territorio y generar actividad económica no son mutuamente excluyentes, sino complementarios cuando se hace con planificación y creatividad”, abundó la también fotógrafa.

Ruiz Ramos explicó que el proyecto surgió de su preocupación ante la posible pérdida de los recursos naturales de Puerto Rico, sobre todo en las costas. En respuesta, convocó a los artistas involucrados, que cuentan con experiencia en justicia ambiental y social, y al asesor científico Roberto Bello Acevedo, en una residencia que los conectó con la tierra y la desembocadura del Río Sabana, que baja desde El Yunque hasta la Playa San Miguel.

Performance, historia oral, fotografía e instalación se combinan en esta exposición, donde las obras “dialogan” con la tierra, el cuerpo, la memoria ancestral y las políticas ambientales. Entre ellas se encuentran “Oda a la Tintorera de Luquillo”, de Sandra Guzmán; “La Tinglera río abajo”, de Nina Méndez Martí; “Desove”, de Edgardo Larregui, con Fofé Abreu, quien además presentó “El caviar de la esperanza”; “Gorgona”, de Luis Gabriel Sanabria; “Va y ven”, de Steve Maldonado Silvestrini; y “El fondo vuelve a respirar”, de Migdalia Luz Barens Vera.

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“La comunidad artística tiene el poder de aportar a grandes cambios, educando a través de las artes, mientras contribuimos económicamente a negocios locales como el hostal Casa Coral en Luquillo. Tiene el poder de cambiar la narrativa, ser agente de cambio y aportar al bien común de la sociedad en defensa del acceso y disfrute sostenible de los recursos naturales y culturales del archipiélago”, reiteró.

“A largo plazo, esperamos que las redes de colaboración generadas entre artistas continúen produciendo proyectos relacionados con justicia ecológica, y que la participación de científicos facilite conexiones”, concluyó Ruiz Ramos.

La exposición permanecerá abierta en la Casa Aboy hasta el próximo 19 de diciembre. La noche de apertura contará con música del invitado Javo Grant, con una sesión de live dub, además de proyecciones de Migdalia Luz Barens Vera.

La apertura celebra los 50 años de la Casa Aboy y los 15 de Pitirre Proyectos, “dos generaciones de gestión cultural independiente” unidas por el arte y el deseo de aportar a un mejor país.

La Casa Aboy está ubicada en la avenida Ponce de León 900, Miramar, y abre en horario de miércoles a sábado, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. o mediante cita previa. Para más información, llama al 787-602-3255.

Pitirre Proyectos también ofrecerá el taller Artist as Catalyst, del 19 al 22 de noviembre, en San Juan y Luquillo, junto con The Peace Studio, que incluirá una residencia para artistas jóvenes.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de Puerto Rican Arts Initiative (PRAI), la Mellon Foundation, la Universidad de Texas en Austin, Econo, Casa Coral y la Junta de Directoras de Pitirre Proyectos.

Sobre Pitirre Proyectos

Pitirre Proyectos (Pitirre Projects, Inc.) es una organización sin fines de lucro, autogestionada, fundada en 2010 por la Dra. Gretchen Ruiz Ramos como continuación de Galería Yemayá. Su misión es apoyar a los artistas puertorriqueños como creadores y como profesionales, mediante exposiciones, talleres educativos, conferencias, investigación y colaboraciones locales e internacionales. Cuenta con estatus 501(c)(3) y exención contributiva del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por lo que los donativos son deducibles conforme a la ley.