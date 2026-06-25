Basado en la exitosa serie animada de Nickelodeon, “SpongeBob El Musical" subirá a escena los días 3, 4 y 5 de julio en el Teatro Tapia.

El musical, bajo la producción de Producciones Danzateatro de Puerto Rico, Inc., School for the Performing Arts y Broadway Musical Project, transportará al público al mundo de SpongeBob y sus amigos, quienes deberán enfrentar una amenaza inesperada cuando la posible erupción del volcán Mount Humongous pone en peligro la existencia de Bikini Bottom. En medio del caos, los habitantes de la ciudad submarina buscarán respuestas, culpables y soluciones, mientras surge un héroe dispuesto a luchar para salvar a su comunidad, relata el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Más allá de una divertida aventura familiar, la producción transmite mensajes sobre liderazgo, trabajo en equipo, solidaridad y la capacidad de encontrar esperanza en momentos de adversidad.

La producción reunirá a decenas de jóvenes intérpretes formados a través de los programas educativos de School for the Performing Arts y Broadway Musical Project, organizaciones que durante más de dos décadas han contribuido al desarrollo de nuevas generaciones de artistas en Puerto Rico.

La producción cuenta con la dirección artística y coreografía de Waldo González, reconocido coreógrafo puertorriqueño y miembro de la prestigiosa Society for Stage Directors and Choreographers de Nueva York. Lo acompañan destacados profesionales de las artes escénicas, entre ellos Eric Yamil Cruz como director de escena, Rafael de la Rosa y Kevin Sherrell en la dirección vocal, y Yahaira Rosado como coreógrafa.

“SpongeBob: El Musical” forma parte de la misión educativa y cultural de Producciones Danzateatro de Puerto Rico, organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer oportunidades de formación artística a jóvenes talentos mediante programas de becas y experiencias profesionales en teatro musical, danza y artes escénicas.

Los boletos están a la venta en www.prticket.com.