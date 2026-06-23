El aclamado musical Buena Vista Social Club llegará a Puerto Rico como parte de la Temporada Broadway en San Juan 2026, lo que se convierte en un acontecimiento histórico y sin precedentes para la industria teatral local. El musical subirá a escena desde el 23 de octubre en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Se trata de la primera vez que “una producción activa en Broadway ha otorgado una licencia por acuerdo especial para que el productor Ender Vega y BAS Entertainment produzcan la réplica en Puerto Rico del exitoso musical Buena Vista Social Club. La producción de Broadway comenzará su gira en septiembre en EE.UU”, detalla el comunicado de prensa.

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Inspirado en hechos reales, el musical da vida “al álbum ganador del Premio GRAMMY de 1997 y cuenta la historia de las leyendas que lo hicieron posible. Una banda de clase mundial se une a un elenco sensacional en este inolvidable relato de supervivencia, segundas oportunidades y el extraordinario poder de la música”, agrega la nota de prensa, que invita a adentrarse “en el corazón de Cuba, más allá del brillo y el glamour del Tropicana, en un lugar donde las trompetas vibrantes y las guitarras ardientes encienden la pista de baile. Allí nace el sonido de La Habana… y comienza la extraordinaria travesía de una mujer”.

Ender Vega, productor de BAS Entertainment, expresó sentirse emocionado con este logro. “Este es, sin duda, un momento de gran orgullo y trascendencia para las artes escénicas en Puerto Rico. Estamos haciendo historia al lograr que un musical de este calibre, que está activo en Nueva York, confíen en nosotros para re-crear la pieza en Puerto Rico con nuestros propios artistas, equipo de diseñadores y técnicos. Buena Vista Social Club representa nuestra identidad caribeña, celebrando la música de nuestra isla hermana Cuba. Reunir el talento idóneo es nuestra prioridad, y ya estamos dando los toques finales a un elenco verdaderamente estelar de primer orden que, una vez anunciado, sorprenderá al público y elevará esta puesta en escena a algo histórico”, mencionó por escrito.

Los boletos para la función de apertura del 23 de octubre están disponibles a través de Ticketera, con una preventa exclusiva para clientes con tarjeta de crédito o débito de Banco Popular, y la oportunidad de obtener una experiencia VIP limitada.

“Con esta producción, BAS Entertainment reafirma su compromiso de elevar la oferta cultural de la isla, apostando por proyectos de calibre mundial y experiencias escénicas de alto impacto”, concluye la comunicación escrita.