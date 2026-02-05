Como parte del 63er Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura, se presenta la experiencia teatral “Elogio de una Pintura” del joven dramaturgo Jesús Esteban Feliciano Batista.

La puesta en escena será en el Teatro Francisco Arriví en Santurce en una función para estudiantes el viernes 6 de marzo y en funciones para público general el sábado 7 de marzo a las 8 de la noche y el domingo 8 de marzo a las 3 de la tarde.

Elogio de una Pintura fue la obra ganadora del Certamen de Dramaturgia General del Instituto de Cultura Puertorriqueña 2024 y llega a escena como una poderosa propuesta teatral que dialoga entre el arte visual y la palabra.

Bajo la dirección de Axel Cintrón, contará con la participación de Gustavo Rosa (Dante), Alfonsina Molinari (María), Carlos Vega (Reynaldo), Gerardo Ortiz (Viejo /Sabio), Amanda Rodríguez (Catalina), Israel Solla (Kike), Ámbar Bonilla (Valeria), Franco Andrés (Toñi – niño), Daniel Feliciano (Músico – mandolonista), Carlos Ramírez (Borracho), Guillermo Díaz (Cocinero) y varios personajes a quienes darán vida jóvenes actores de la escuela Fragoso Performing Arts.

La pieza está inspirada en la emblemática pintura El velorio del pintor Francisco Oller y nos presenta a Dante, un joven universitario que visita el Museo de Historia, Antropología y Arte de Río Piedras como parte de un proyecto académico. A partir de esta visita, Dante se ve sumergido en un recorrido extraordinario y casi sobrenatural, donde los personajes del óleo cobran vida y se entrelazan con su propia historia.

A través de un lenguaje poético y teatral, Elogio de una Pintura explora cómo la pintura trasciende el silencio del lienzo para convertirse en un espacio de memoria, identidad y resistencia, invitando al público a reflexionar sobre el poder del arte para interpelar, conmover y provocar.

La obra Elogio de una Pintura cuenta con Fabiola Feliciano Batista en la regiduría y Emma González como asistente de regiduría. El equipo creativo incluye a Gerardo Díaz Sánchez en la escenografía y vestuario, Margarita Sánchez como asistente de escenografía y vestuario, Pamela López en el diseño de luces, Milton Cordero en proyecciones y José Shenan Martínez en la banda sonora. Elogio de una Pintura es una producción de Sylvia Batista para Backstage PR.

Los boletos están disponibles en Boletera.net. Para la función escolar pueden llamar al 787-939-8589.