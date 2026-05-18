La comunicadora Uka Green logró cautivar a público este fin de semana con su divertido stand-up comedy Bendita Abuelitud, en el Moneró Café Teatro & Bar, en Bellas Artes de Caguas. Las primeras dos funciones se realizaron a casa llena, dando paso a una tercera función para el domingo 31 de mayo a las 4:00 de la tarde.

Bendita Abuelitud fue una travesía por las peripecias de Uka en su proceso como abuela y de cómo fue su camino hasta llegar allí, describe el comunicado de prensa. “Las diferencias de costumbres durante la crianza, el esfuerzo para poder sobrevivir ante la energía inagotable de sus nietas y el nacimiento de su primera nieta durante la temporada de pandemia, entre muchas historias- contadas al estilo y con las ocurrencias de Uka- fueron la chispa para risas y risas durante las funciones”, asevera la nota de prensa, que resalta el dominio de la creadora de contenido para sorprender “al público asistente con un gran dominio de la comedia al estilo stand up, llevando a la audiencia de forma magistral por la narración de sus anécdotas como toda una abuela moderna”.

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Uka manifestó disfrutar de la experiencia ante el público. “Estoy bien contenta por estas dos noches de Bendita Abuelitud. Fue una gran primera vez en esta faceta y me encantó. Escuchar la gente reír y compartirme las similitudes de su vida como abuelos y abuelas fue una experiencia superchula”, puntualizó.

Bendita Abuelitud es un espectáculo producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment. Los boletos ya están disponibles en Ticket Center.