La actriz Linnette Torres encabezará el elenco del clásico “Melocotón en almíbar”, una de las comedias más celebradas del dramaturgo español Miguel Mihura, que estrenará el próximo 31 de julio al 2 de agosto en Il Piccolo Teatro, ubicado en la Parroquia Santa Bernardita en San Juan.

La artista aseguró estar “fascinada” con darle vida a la inocente monja que aparecerá frente a una notoria banda de delincuentes que intentan ejecutar el “robo perfecto”, pero que el mismo no se logra al desastarse una serie de eventos imprevistos que provocarán risa e intriga.

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Para Torres, esta producción marca su quinta colaboración con la compañía PSB Productions de la Parroquia Santa Bernardita, luego de sus participaciones en “La dama del alba”, “Miércoles de ceniza”, entre otras.

“Esta es una pieza divertidísima. Estoy fascinada con este personaje porque es una persona tierna, graciosa, inteligente dentro de su inocencia y provoca situaciones verdaderamente inesperadas. El público se va a reír muchísimo y va a disfrutar cada momento”, afirmó la primera actriz, en declaraciones escritas.

Bajo la dirección de Gilberto Valenzuela, la pieza, considerada un clásico del teatro español del siglo XX, combina el humor inteligente con el suspenso y una cadena de enredos que mantienen al público entre en suspenso, sin nunca perder el sentido de humor.

“Estamos repitiendo esta obra a petición popular del público, gracia al gran éxito que tuvo hace 5 años” indicó el padre Willie Peña, en un comunicado de prensa.

La producción representa además un momento muy especial para el veterano director, ya que fue precisamente “Melocotón en almíbar” la primera obra profesional que dirigió en 1987, cuando apenas tenía 23 años, gracias a la confianza que depositó en él la primera actriz Lucy Boscana.

“Esta monjita llega a un apartamento donde se esconden unos delincuentes y, poco a poco, les va desbaratando todos sus planes. El público nunca sabe si ella entiende realmente lo que está ocurriendo o si todo sucede por su inocencia. Ahí está la magia de la obra. Es una comedia sana, familiar y llena de acción”, expresó Valenzuela.

Este elenco será completado por Miguel Marrero, Dagma Ayala, Janely Rosa, Robert Santiago y Jean Mercado.

Boletos e información adicional están disponibles llamando al 787-533-4335 o al 787-762-0375.