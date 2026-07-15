La primerísisma actriz Angela Meyer está lista para darlo todo al irse de gira nacional con la obra “Tres Noches Tropicales y Una Vida de Infierno”, que estrena el próximo 15 de agosto en el Moneró Café Teatro and Bar en el Bellas Artes de Caguas.

Tras su exitosa participación en la edición 63 del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la artista regresa a las tablas de la mano de Casa Productora para darle vida a la pieza escrita por Myrna Casas que propone destapar “la verdad de la mujer puertorriqueña” en historias de tres noches de rumba, tragos y música tropical, así como responder lo que podría pasar el día después de la fiesta, el regreso a la “cruda realidad”.

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Con un humor muy característico, “Tres Noches Tropicales y Una Vida de Infierno” busca provocar risa mientras presenta la verdad: las máscaras que pesan, el maquillaje que esconde matrimonios rotos, las soledades, los sueños en pausa, el machismo, la doble moral, lo que “la sociedad espera” de la mujer en Puerto Rico.

“Tres Noches Tropicales y Una Vida de Infierno” aspira ser el “retrato más honesto de la mujer puertorriqueña”, contado con mucho humor, donde se ven frente a frente la ilusión contra el infierno, en la presentación de una vida entera de vacíos, violencia emocional y búsqueda de libertad.

Angela Meyer en “Tres Noches Tropicales y Una Vida de Infierno” se presentará también los siguientes días

Domingo, 23 de agosto - 3:00 pm -Teatro Yagüez, Mayagüez

Domingo, 30 de agosto - 3:00 pm - Teatro América, Vega Baja

Domingo, 27 de septiembre - 3:00 pm - Teatro Ideal, Yauco

Domingo, 18 de octubre – 3:00 pm – Centro de Bellas Artes de Santurce

Los boletos están disponibles en Ticketera.