Encontrar el humor en muchas de sus experiencias ha sido una práctica constante para la reconocida actriz Wanda Sais a lo largo de su vida. Ver el lado amable, de aprendizaje, también.

“Yo creo que esa ha sido la historia de mi vida, reírme de mí misma y utilizarlo también como terapia, y reírnos muchas veces de nuestras desgracias”, sostuvo la jovial artista, quien presentará el espectáculo cómico “Wanda Sais dijo que sí” del 2 al 4 de octubre como parte de la quinta edición del Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

La puesta en escena integrará “stand-up comedy”, baile y la presentación en el escenario de varios de sus personajes más conocidos, como “Gina la China”, “Tojunto” y “Carmencita”.

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La actriz resaltó que existen varias intenciones con su propuesta, además de provocar carcajadas.

“Wanda Sais va a compartir todas esas veces en las que le trajo alegrías haber dicho que sí, y también las decisiones que no trajeron los mejores resultados por haber dicho que sí. Es también un show donde habla de ser positivo en un momento dado en el que los ‘no’ son la orden del día”, adelantó, y destacó el interés de presentar un lado más personal.

Wanda Sais cuenta con casi 30 años de trayectoria. ( Suministrada )

“Es un espectáculo donde vas a ver tanto mis personajes, como yo también contando anécdotas desde la infancia hasta cómo todos esos sí me trajeron hasta aquí. Van a conocer un poquito más de Wanda interactuando con el público”.

Adrián García, Paola Mercado, Thalía Ortiz y Jorge Armando Rivera la acompañarán dentro de “Wanda Sais dijo que sí”, que integrará un grupo de baile.

Se trata de la primera vez que acepta la encomienda de ser protagonista de su show. También, en intercalar segmentos en formato “stand-up comedy”.

“Es un género que respeto mucho”, expresó. “En noviembre ya cumplo 50 años, así que ya era el momento también de decirme que sí a mí misma y hacer un espectáculo”, sostuvo con entusiasmo.

“Disfruto mucho lo que llamamos el ‘crowdwork’ , interactuar con el público. Tuve varios meses, años, junto a Linnette Torres en ‘Jartitas de odio y llenas de maldad’, pero en esta ocasión es la primera vez que estoy solita con mis personajes”, agregó la artista con casi tres décadas de trayectoria en la actuación. Atreverse a nuevos retos lo aplica como parte del proceso de evolución profesional.

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“Todos los días aprendemos, todos los días estamos en constante desarrollo y y evolución. Cada proyecto es comenzar de cero y esa precisamente es la magia de nuestra profesión. Es empezar de cero en cada proyecto”.

A su vez, si bien le deleita hacer reír a través de algunos de sus personajes, no se limita a una sola rama.

“Disfruto en general de todos los géneros. Me gusta la comedia, pero igual disfruto del drama, igual disfruto de los musicales. Yo más que una comediante, me hago llamar una actriz apasionada de lo que hago y agradecida de poder vivir de lo que me apasiona”.

Será el primero

“Wanda Sais dijo que sí” será la pieza de apertura durante el Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, que se celebrará del 2 de octubre al 22 de noviembre con ocho propuestas en cartelera que subirán a escena durante fines de semana consecutivos.

“Me corresponde abrir el festival, un espacio que nos brinda la oportunidad de exponer una gran variedad de piezas para todos los gustos, porque tendremos desde, como llamamos, ‘dramedy’, que es drama y comedia, improvisación. Es una excelente oportunidad que nos brinda el municipio de Bayamón para exponer nuestro trabajo”.

La actriz reiteró su anhelo por brindar un momento de distracción, risas y reflexión con su proyecto.

“Que salgan llenos de alegría y con los deseos de decir que sí, decir que sí a la vida, decir que sí a sí mismos. Estamos rodeados de tanta negatividad y en un mundo de tantos ‘no’, que hace falta más personas que nos digan que sí”, manifestó enfática. “Hace falta ver todo como una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Hay momentos en los que hay que decir que no, pero en los que se vea una oportunidad, ¿por qué decir que no si puedes decir que sí y aprender en el proceso?”.

Los boletos para el espectáculo de comedia “Wanda Sais dijo que sí” del 2 al 4 de octubre están disponibles en Ticketera.