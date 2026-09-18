Yamaris Latorre y Ambar Bonilla llevarán sabor, drama, y hasta mofongo, con el estreno de la pieza “Carlota se divorcia”, que formará parte de la quinta edición del Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo del 9 al 11 de octubre.

Las actrices le dará a la historia de Carlota, una mujer que cita a sus dos mejores amigas en un restaurante para darles una noticia importante. Lo que ninguna de las dos anticipa es que el verdadero acontecimiento de la noche no será lo que Carlota tenga que decir, sino lo que ellas terminarán diciéndose una a la otra.

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Atrapadas en la mesa y los tragos haciendo efecto, no les queda más remedio que hacer lo menos les gusta hacer: hablarse.

Con humor inteligente y diálogos afilados, este duo pondrá a gozar al público en la comedia que celebra la complicidad femenina y la solidaridad entre mujeres, así como esas instancias donde la noticia más importante no es la que se anuncia, sino la que se descubre cuando dos personas queridas deciden quedarse y escucharse.

Yamaris Latorre y Ambar Bonilla se unen por primera vez en escena y protagonizan esta deliciosa comedia escrita por Edwin Batista y dirigida por Miguel Vando.

Latorre y Bonilla formarán parte de la producción de Edwin Ocasio para Contraparte.

Boletos disponibles en Ticketera.