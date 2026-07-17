Las autoridades de la ciudad de Nueva York presentaron cargos hoy contra un hombre que irrumpió ayer en los estudios de la cadena NBC, profiriendo insultos de corte racistas contra uno de los presentadores del programa “Today”, Craig Melvin, confirmó NBC News en su portal.

Contra el sospechoso, identificado como Andrew Truelove, de 41 años, se radicaron cargos por robo con allanamiento de morada en tercer grado y amenazas en tercer grado, considerados como delitos de odio, de acuerdo con los documentos judiciales. Al imputado se le impuso una fianza ascendente a $10,000.

Según informó NBC News en un comunicado, Truelove irrumpió a un área restringida en el vestíbulo del Estudio 1A, un estudio que queda al pie de la calle y que se utiliza para segmentos el programa ‘Today". A renglón seguido se acercó al presentador, quien de inmediato dio la voz de alerta, tras lo que el hombre fue detenido.

Por su parte y durante la emisión del programa el viernes, Melvin habló sobre el incidente.

“Nos alegra mucho que todos estén a salvo”, manifestó.

NBC News indicó que la producción de “Today” está cooperando con las autoridades en la investigación de los hechos. “NBC y TODAY se toman muy en serio la seguridad de nuestros empleados, talentos, personal e invitados. Estamos revisando el incidente y nuestros protocolos de seguridad, y mantenemos nuestro compromiso de brindar un entorno seguro para todos los que trabajan y visitan nuestros estudios”, reza el comunicado de NBC