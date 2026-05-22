La meteoróloga y comunicadora científica Ada Monzón sufrió hoy, viernes, un ataque cibernético en una de sus cuentas de redes sociales, confirmó Wapa TV a través de la página oficial de Noticentro.

La página comprometida se trata de su perfil en Facebook, donde la jefa de meteorología del canal 4 cuenta con más de 1.5 millones de seguidores.

“Pedimos al público que NO interactúe, comparta ni tome como oficial cualquier información, publicación o mensaje que aparezca en esa cuenta hasta nuevo aviso”, exhortó la cadena de televisión en declaraciones escritas.

Dicho incidente ocurrió a 10 días de arrancar la temporada de huracanes, donde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus sigla en inglés) anticipa que la actividad atmosférica esté “por debajo de lo normal”.

“Estamos trabajando para atender la situación y recuperar el control de la página. Agradecemos su comprensión y apoyo compartiendo este aviso para evitar la desinformación”, sostuvo la empresa de comunicaciones.