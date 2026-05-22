La meteoróloga y comunicadora científica Ada Monzón sufrió hoy, viernes, un ataque cibernético en una de sus cuentas de redes sociales, confirmó Wapa TV a través de la página oficial de Noticentro.

La página comprometida se trata de su perfil en Facebook, donde la jefa de meteorología del canal 4 cuenta con más de 1.5 millones de seguidores.

“Pedimos al público que NO interactúe, comparta ni tome como oficial cualquier información, publicación o mensaje que aparezca en esa cuenta hasta nuevo aviso”, exhortó la cadena de televisión en declaraciones escritas.

Relacionadas

  1. Aprovecha los tres días de ventas sin IVU para las compras de la temporada de huracanes

  2. Ventas sin IVU en preparación a temporada de huracanes: ¿Aplica para artículos comprados en Internet?

  3. Se espera que la temporada de huracanes esté por debajo de lo normal este 2026

  4. JD revela el error que muchos cometen al comprar una planta para huracanes

Dicho incidente ocurrió a 10 días de arrancar la temporada de huracanes, donde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus sigla en inglés) anticipa que la actividad atmosférica esté “por debajo de lo normal”.

“Estamos trabajando para atender la situación y recuperar el control de la página. Agradecemos su comprensión y apoyo compartiendo este aviso para evitar la desinformación”, sostuvo la empresa de comunicaciones.