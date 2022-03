La presentadora puertorriqueña, Adamari López sorprendió al mundo desde hace casi un año con su notable nueva figura debido a su baja en el peso.

A meses de mostrar su gran cambio, la también actriz se sinceró sobre cómo su sobrepeso llegó a limitar por completo por su vida laboral.

“Yo sabía que estaba gordita, pero no me daba cuenta tampoco cuán gorda me veía hasta ahora que estoy flaca y veo las fotos”, dijo la boricua en entrevista con “El Molusco”.

“Cuando ya tenía a Alaïa era que yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y acostarme a dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha y ya no tenía ánimo de más nada”, expresó la presentadora de “Hoy Día” que transmite Telemundo.

PUBLICIDAD

“No lo decía pero no me sentía bien”, reveló.

En su plática con el locutor, Adamari habló como teniendo esas libritas de más se le limitaban más las oportunidades de trabajo.

“Uno ve a veces que invitan a presentar arriba del escenario a las que están más flacas pero no necesariamente a las que tienen sobrepeso porque estéticamente a lo mejor no se ve bien. A menos que interpretes papeles de gordito las oportunidades son más limitadas por más talento que tengas. Si vas a hacer un comercial, no sé, de pelo, de cremas si eres gordita no tienes la misma oportunidad que cuando estás flaquita, o sea me veía limitada en cosas de trabajo, no porque nadie me lo decía pero lo sabes, no hay las mismas oportunidades”, aseveró.

¿Cuánto pesa actualmente?

La también actriz asegura que está feliz con su actual figura, sin embargo quiere rebajar varias libritas más.

“Ahora estoy en 106 libras, quisiera llegar a las 100, pero me está costando trabajo esas 6 libras que quiero rebajar”, indicó López quien llegó a pesar 150 libras.

Sobre los sacrificios que tuvo que hacer para bajar de peso se encuentran el eliminar por completo el refresco.

“No me lo quiero tomar porque no quiero estar en el lugar donde estaba antes. La vida no se trata de hacer lo que quieres solamente porque quieres, sino de hacer sacrificios para poder lograr cosas en la vida. La vida tiene muchas recompensas, pero tiene muchos sacrificios y es muy fácil decir ‘ay sí, se operó’, pero no ‘ay sí, se sacrificó. Pues me sacrifiqué y dejé cosas que me gustan”, agregó.