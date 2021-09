Tras meses de especulaciones y luego de que anunciara su ruptura a finales de mayo, la presentadora de televisión boricua, Adamari López reveló por qué decidió depararse del coreógrafo Toni Costa.

A través de una entrevista con la revista People en Español, la también actriz confesó, sin dar detalles en específicos, sobre la difícil situación de darle fin a su relación con el padre de su hja Alaïa después de una década.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, manifestó la querendona boricua a la revista.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, enfatizó.

Asimismo se mostró esperanzada que saldrá más fuerte de esa situación.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”, asegura sobre Costa. “Él es su papá y ahí siempre va a estar”.

A finales de mayo Adamari López reveló su separación de Toni Costa luego de 10 años de relación y de haber procreado una hija.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en una mensaje pregrabado.