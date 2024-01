Adamari López vuelve a ofrecer su sentir por “Pasa la página (Panamá)”, canción que lanzó su exesposo Luis Fonsi en agosto del año pasado y causó polémica tras los internautas alegar que este era un tema dirigido a la presentadora, en una entrevista de televisión reciente.

“¿¡Por qué le habrán puesto ese nombre!?“, respondió la boricua al reportero Alex Rodríguez, del programa “Siéntese quien pueda” de Univisión al preguntarle sobre este controvertible sencillo que, en su coro, dice “pasa la página, no eres la víctima más, para que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue con tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la animadora de “¿Quién caerá?”, que se transmite en Puerto Rico por el canal TeleOnce, expresó en un tono serio que “para alguien podría ser muy fácil decir ‘pasa la página’, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, ‘pasa la página’”.

“¿Te gustaría a ti que alguien te dijera ‘pasa la página’ si algún familiar ha fallecido y tu sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, ‘ay, pasa la página’. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte... Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir ‘pasa la página’ porque no tienes los huev... de seguir para adelante...”, destacó la también actriz.

La respuesta de la puertorriqueña, que mantuvo una relación con el intérprete de “Despacito” por más de 14 años, surge al tiempo que se encuentra promoviendo su nuevo proyecto con Chiquibaby titulado “Ada y Chiqui De Show”, que estará disponible por YouTube.

Hasta el momento, Fonsi no ha emitido respuesta sobre estas declaraciones.