La presentadora puertorriqueña Adamari López siempre ha demostrado ser muy honesta en sus opiniones y, una vez más, se expresó sobre la canción “Pasa la página” de Luis Fonsi, de quien se divorció en 2010.

El tema que el intérprete lanzó en 2023 ha generado controversias desde el inicio por quienes piensan que va dedicado a su expereja. Esta vez, las expresiones de la también actriz se dieron en el marco de una entrevista en el estreno ayer de “Ada y Chiqui De Show” a través del canal de YouTube, espacio que modera junto a la comunicadora mexicana Chiquibaby, seudónimo de Stephanie Himonidis Sedano.

“¿Con qué autoridad moral a alguien se le ocurre decirte ‘pasa la página’?”, comentó Adamari sobre lo que consideró una propuesta “insensible”. “Yo siento que nadie debe decirte pasa la página”, afirmó enfática a preguntas de su también comadre. “Eso es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando nosotros estemos listos. Y tú puedes decir ‘yo pasé la página ante esta situación’. Pero que alguien que no ha estado en tus zapatos, que no sabe por lo que tú has pasado, que no sabe tu duelo, que no sabe tus malas noches, que no está viviendo lo que tú viviste, pueda decirte pasa la página. Si tú quieres, pasa la página tú. Si aprendiste o no aprendiste de lo que te tocó vivir, ese es tu pedo. Pero no me digas a mí ‘pasa la página’, porque yo tengo el derecho a decidir cuándo me sale de mis ovarios pasar la página”, agregó, y confesó no sentirse aludida con la canción.

“Yo no creo que tenga nada que ver conmigo”, dijo. “Pero de todos modos, nos da para hablar de un tema que le puede pasar a cualquiera. Mucha gente a veces dice ‘ay, pasa la página’, como si fuera algo, primero, tan fácil y, segundo, pues, un libro no se termina solo por pasar una página. Hay muchas cosas escritas dentro de un libro que si no tomas en cuenta, que si no entiendes, pues probablemente, ¿de qué te valió leer el libro?. No aprendiste nada, y vas a, probablemente, volver a cometer los mismos errores”.

Durante la entrevista, confesó que un aspecto que se le ha hecho difícil superar es el fallecimiento de sus padres. “Es algo que no creo ni siquiera que vaya a pasar la página sobre eso. Los quiero, los extraño”, reveló. “Me gustaría muchísimo ver a Alaïa compartir con sus abuelitos. Yo siento que ellos me dieron tanto amor a mí que le estoy robando ese compartir con papi y mami, que por qué no lo hice antes, ese pensamiento de por qué no tuve un hijo antes. Me reprocho eso. La pérdida de mi papá y de mi mamá es algo de lo que no quiero pasar la página. Sé que no están, pero también, a la misma vez, los siento cerca”. A su vez, reflexionó sobre los valores inculcados en su hija Alaïa, producto de su pasada relación con el coreógrafo Toni Costa.

“Yo siento que mami se sentiría superorgullosa de ver cómo vamos educando a Alaïa, y que mucho de lo que ella me enseñó a mí como mamá, estoy impartiéndole yo a mi hija. Así que en ese aspecto, jamás voy a pasar la página porque ellos van a estar en mi mente, en mi recuerdo y en la añoranza de que me hubiese gustado que ellos compartieran un abrazo, una sonrisa con Alaïa”.