Washington. Christina Aguilera, Marc Anthony y el grupo de rap The Roots, figuran entre la decena de artistas que actuarán en la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama, en la ciudad de Chicago, un museo que abarca la vida política y personal del primer presidente afroamericano de Estados Unidos.

La Fundación Obama anunció este martes que la ceremonia de apertura, prevista para el 18 de junio, contará además con las actuaciones de Bruce Springsteen, John Legend, Jennifer Hudson, Stevie Wonder, Common, Eddie Vedder, Tems y los integrantes de U2 Bono y The Edge.

Marc Anthony apoyó públicamente a Obama durante sus campañas presidenciales, participó en actos para movilizar el voto latino y formó parte de eventos relacionados con su investidura en 2009, lo que lo convirtió en una de las figuras latinas más visibles vinculadas al entonces mandatario.

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En el caso de Christina Aguilera, la relación fue menos política pero sí cercana a iniciativas impulsadas por la Casa Blanca, debido a que la cantante participó en actividades de servicio comunitario y respaldó campañas relacionadas con la nutrición infantil promovidas por Michelle Obama.

El evento se celebrará en la plaza John Lewis del complejo y reunirá a líderes, artistas y activistas para conmemorar la apertura del centro, concebido como un espacio para promover la participación cívica y el liderazgo comunitario.

La apertura al público del Centro Presidencial Obama, ubicado en el sur de Chicago, será el 19 de junio y este incluye un museo dedicado a la vida y legado del expresidente Barack Obama (2009-2017), así como áreas para exposiciones, programas educativos y actividades comunitarias.

También será el primer museo totalmente digital de su tipo, dejando de lado numerosos documentos oficiales expuestos. En su lugar, los visitantes podrán experimentar exhibiciones de alta tecnología e interactivas que abarcan las campañas, momentos clave de la presidencia de Obama y la vida en la Casa Blanca.

En el recinto se exhibirán vestidos icónicos usados por Michelle Obama.

Alrededor de una docena de conjuntos en maniquíes estarán detrás de un cristal, incluido un vestido negro y rojo diseñado por Narciso Rodríguez que la ex primera dama usó la noche electoral de 2008 en Chicago.