Un día después del fallecimiento del actor estadunidense James Van Der Beek, su círculo íntimo comenzó a compartir los momentos finales junto a la estrella de “Dawson’s Creek”.

Entre ellos, Alfonso Ribeiro, exintegrante de “The Fresh Prince of Bel-Air” y amigo cercano de James, compartió este jueves una emotiva fotografía de su última despedida, solo un día después de que se confirmara la muerte de Van Der Beek, a los 48 años.

La imagen, capturada por Kimberly Van Der Beek, esposa del fallecido intérprete, muestra a Ribeiro abrazando a su amigo mientras ambos permanecen recostados en una cama.

PUBLICIDAD

Según relató de Alfonso, el encuentro ocurrió el pasado fin de semana, poco antes del deceso ocurrido el miércoles 11 de febrero.

“Esta foto la tomó Kimberly unos minutos antes de despedirme por última vez”, escribió en su cuenta de Instagram. “Mi último momento fue hacerlo reír por última vez. Ya lo extraño muchísimo”.

Ribeiro, quien además reveló ser el padrino de Gwendolyn, una de las seis hijas del actor, describió a Van Der Beek como un “hermano y guía”.

El actor había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2023, manteniendo la noticia en privado hasta noviembre de 2024.

Durante el proceso, Ribeiro acompañó a la familia en lo que describió como una “montaña rusa” de emociones, pasando por momentos de esperanza y recaídas severas.

Por su parte, Kimberly, quien anunció el deceso el miércoles, informó que el actor falleció en paz, rodeado de su familia.

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, expresó en un comunicado, solicitando privacidad para ella y sus hijos en este momento de duelo.

A James Van Der Beek le sobreviven su esposa y sus seis hijos: Gwendolyn, Olivia, Annabel, Emilia, Joshua y Jeremiah.