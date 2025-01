La polémica entre Alicia Machado y Selena Gómez sigue escalando y ahora la exMiss Universo arremetió contra la cantante estadounidense, en televisión internacional.

Todo comenzó cuando Machado respondió al video que Selena publicó en las redes sociales para manifestar su preocupación ante la deportación masiva de inmigrantes que el gobierno de Trump está llevando a cabo. Entre lágrimas, la también actriz se dijo impotente por no saber qué hacer para ayudarlos; pero lejos de generar empatía de la venezolana, desató su furia: “Muchacha pendeja! Ya póngase a estudiar español y al gym mija”, escribió.

A pesar de la ola de críticas que recibió por sus palabras, Machado no se quedó callada y en su reciente participación en “La mesa caliente”, no solo se negó a disculparse, sino que defendió su postura.

En sus declaraciones, Alicia aseguró que lo que más le molesta de de Selena es que, según ella, vive en una actitud de víctima permanente por los constantes ataques que recibe y las condiciones de salud que enfrenta.

“No puedes vivir constantemente con una actitud de víctima y eso me molestó de ella. Siempre está enferma. Mi amor, yo tuve cáncer de mama, tengo siete operaciones de seno, fribomialgia crónica, sobreviví a desórdenes alimenticios y me hicieron bullying...”, dijo casi a gritos.

Pero las críticas no pararon ahí. Machado también cuestionó las raíces latinas de Gomez; incluso, aseguró que hace alarde de ellas cuando ni siquiera maneja el idioma español, refiriéndose al tan comentado papel que interpretó en la cinta “Emilia Pérez”.

“No me gusta para nada su actitud. Tampoco me gusta el marketing que usa en Estados Unidos de venderse como latina. Ella se ha vendido como talento latino cuando ni siquiera habla español”, agregó.

La disputa se intensificó cuando las conductoras, Verónica Bastos y Myrka Dellanos le pidieron reflexionar y bajar el tono de sus palabras; sin embargo ella respondió molesta: “Yo dije lo que dije y lo sostengo. Que se ponga estudiar español para que cuando le vuelvan a dar un personaje latino hable bien y no le hagan burla”.

En redes sociales, donde ya se ha viralizado el clip, las reacciones se han divido entre quienes apoyan a la exreina de belleza y quienes reprueban sus comentarios:

“En esta situación ella estaba hablando de tema deportación. Y no tenia nada que ver con Emilia Pérez”, “Estoy de acuerdo con Alicia, basta de hacer víctima a la gente”, “Sólo aprovechó un tema para desviar la atención de el tema y hablar sobre ella”, “Alicia no te compares con Selena , lo que tú has hecho en toda tu vida, ella lo hizo en menos de un año”, “Ya callen a la licenciada”, “Pues yo entiendo el punto de Alicia. Y tiene razón, salir llorando es marketing”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.