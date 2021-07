“Un alivio brutal”. Así describió el comediante Francis Rosas que se sintió al escuchar la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al denegar una solicitud de injunction preliminar presentada por Sunshine Logroño y Gilda Santini Colberg que le prohibía iniciar labores en TeleOnce.

“Escuchaba y no escuchaba. Estaba como pensando yo acá y juré que escuché ‘no ha lugar’ y le di un palmetazo a mi abogado en la rodilla, como quien dice ‘¿yo escuché lo que escuché?’ y la realidad es que sentí alivio. Yo pensaba que esto podría proseguir mañana pero tan pronto dijo lo que dijo, uff (expresión de alivio)”, expresó Francis esta tarde en el programa La Comay (TeleOnce).

Sobre su futuro programa por TeleOnce, el comediante dijo que “ya estamos en la preproducción, pero esperamos ya en septiembre hacerlo un hecho, ahí frente a las cámaras con todo lo prometido y mucho más”.

Agradece al público

“Yo he querido hacer un story, un live donde pueda dirigirme a todas estas personas que me han apoyado y han estado al tanto del caso, pero me quedo corto de palabra definitivamente”, manifestó en el espacio televisivo. “Gracias por confiar en mí, por darme esta oportunidad, por hacerme sentir vivo, gracias por la solidaridad, gracias por darme esperanza, por tanto cariño, yo les debo tanto, se lo voy a proyectar de la mejor manera y si es a través de la pantalla chica lo hago de esa manera. Los quiero abrazar a todos a la misma vez. Vale tanto que no tengo ni palabras. Solo quiero que sepan que mi corazón está infla’o, con los pies en la tierra eso sí, pero lo que voy a hacer lo voy a hacer por ustedes y para ustedes”.

El pasado 11 de junio, Rosas anunció su renuncia a las producciones de Santini y Logrono (Pégate al mediodía y El Remix), expresando su anhelo de ejercer como productor ejecutivo de su compañía Rosas ‘N Pitbull Entertainment LLC. Ese mismo día, informó que próximamente estaría al frente de un nuevo programa a través de TeleOnce.