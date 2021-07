El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, denegó hoy una solicitud de injunction preliminar para impedirle al comediante Francis D. Rosas Flores iniciar labores en TeleOnce Puerto Rico en calidad de productor ejecutivo, mientras se ve en sus méritos demanda presentada por Sunshine Logroño y Gilda Santini Colberg, bajo las empresas Producciones Sanco Inc. y Miranda LS Inc., por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios e interferencia contractual.

De esta manera se le permitirá iniciar labores en el canal hasta que se vea en su fondo la demanda radicada por Santini y Logroño.

“Hay un interés público de reconocer la libertad que tiene un artista de hacer su oficio, eso no quiere decir que el tribunal esté diciendo que no hubo incumplimiento de contrato, ese incumplimiento si lo hubo...tendría consecuencias y podrían ser consecuencias muy graves, pero el tribunal entiende que a base de la prueba presentada y de la credibilidad que aquilatamos en cuanto a todos los testigos que declararon que no hubo suficiencia de prueba para que el tribunal pueda expedir un remedio tan extraordinario como el que sería impedir a un artista no ejercer su profesión por un período mayor de un año.

El juez agregó que no se le presentó prueba sobre la inversión económica en el artista, si bajó la audiencia de los programas ni se cuantificaron otros daños por cesar el contrato.

Durante el día de hoy se llevó a cabo una vista, mediante videoconferencia, en la que ambas partes realizaron sus planteamientos en derecho presentaron la evidencia y los testimonios de Rosas Flores, Santini Colberg y el licenciado Carlos Rosado, quien estuvo en las negociaciones del contrato con vigencia del 1 de diciembre del 2020 al 31 de octubre.

En sus argumentos de cierre, el licenciado Pedro Busó García, representante legal de los productores planteó que durante el proceso se cumplió con los requisitos de que se afecta el interés público, se trata de un talento único y que el daño es irreparable porque el remedio económico. En este caso los daños cuantificados son no menores de los $100,000.

Sin embargo, el abogado del actor, licenciado Héctor A. Santiago Romero, respondió que no se presentó prueba sobre los daños de la producción de los programas.

“Los daños son perfectamente reparables”, aseveró, al indicar que durante un descubrimiento de prueba posterior poseen prueba que clarifican si Rosas Flores es un contratista independiente o es un empleado.

Mientras que Busó García, insistió en su turno en que el “daño es irreparable” porque no la producción no tiene manera de crear sus personajes ni de reparar su credibilidad ante el público.

“Yo creo que, si algo aquí es muy pero muy claro que no procede este tipo de remedio en este contexto con la prueba que ha sido desfilado a la consideración de este mismo tribunal”, argumentó Santiago Romero.