Los herederos de Dolly Parton acusaron al sobrino de la emblemática cantante de música country de amenazar con cometer actos violentos y destruir el legado y el imperio empresarial de su tía en los escritos judiciales presentados el martes, y solicitaron al juez que le prohibiera acercarse a sus empleados y a sus actividades comerciales.

Los documentos judiciales presentados en Nashville ofrecen los primeros indicios de desacuerdo en un proceso sucesorio cuidadosamente gestionado para una de las figuras más queridas del mundo de la música y más allá.

Bryan Seaver, propietario de la empresa encargada de la seguridad de Parton y elegido personalmente por la estrella para anunciar su fallecimiento a causa de un cáncer el mes pasado, no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en el que se le pedían comentarios.

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En la solicitud de orden de alejamiento temporal presentada por «She’s Alive» —la entidad que gestiona y protege los activos profesionales y el negocio de Parton— y en otros documentos judiciales, se alega que Seaver envió mensajes cada vez más amenazantes durante las últimas semanas. «She’s Alive» está dirigida por Danny Nozell, el representante de toda la vida de Parton.

La semana pasada, «She’s Alive» despidió a Seaver y a Squadron Augmented Protection Services, alegando que su «conducta intimidatoria hacía insostenible su permanencia en la empresa», según los documentos judiciales.

Los documentos judiciales recogen una serie de mensajes de texto y correos electrónicos que, según «She’s Alive», fueron enviados por Seaver justo antes de la muerte de Parton. Los mensajes comienzan con amenazas de destruir la marca y, tras su muerte, muestran a Seaver disfrutando de su nueva fama y autodenominándose «traficante internacional de armas».

En un mensaje escrito el 1 de septiembre e incluido en los documentos judiciales, dijo: «Voy a crear un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly y a contar las infracciones que estas personas han cometido contra nosotros. Va a ser genial. O, joder, que me paguen».

Según la denuncia, Seaver también afirmó que había trabajado para empresas militares privadas en el extranjero durante la guerra de Irak y que había utilizado esa experiencia como parte de dichas amenazas.

Según los documentos judiciales, estos mensajes han provocado la salida del abogado especializado en fideicomisos y sucesiones de Parton, así como la dimisión de varios empleados de «She’s Alive». La entidad también se ha visto obligada a contratar seguridad privada para sus empleados, incluso en sus domicilios, según indican los documentos.

La orden de alejamiento tiene por objeto impedir que Seaver hable con los empleados, abogados y socios comerciales de She’s Alive, o que se acerque a menos de 1.000 pies (304,8 metros) de ellos. También tiene por objeto impedir que interfiera en las relaciones comerciales de la empresa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.