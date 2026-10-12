La actriz Ana de Armas y el cantante venezolano Beto Montenegro hicieron oficial su relación amorosa, de la que se especulaba desde julio. El escenario fue la Semana de la Moda de París, específicamente en el desfile de Louis Vuitton que clausuró el evento.

En la oportunidad, la intérprete y el vocalista del grupo Rawayana -que será cabeza de cartel en el Lollapalooza Chile 2027- llegaron tomados de la mano al patio Cour Carrée del Museo del Louvre, donde tuvo lugar el desfile.

Cabe señalar que a mediados de agosto la pareja había sido fotografiada durante sus vacaciones en Formentera, en las islas Baleares, siendo captados a los besos y con románticos gestos entre ellos. Un mes antes habían sido vistos juntos durante un show de Rubén Blades en el Festival Noches del Botánico, en Madrid. También visitaron la cafetería favorita de la actriz en la capital española y fueron de paseo por la Milla de Oro, zona de lujo madrileña.

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En septiembre pasado la actriz viajó a Londres para acompañar al cantante durante una presentación de Rawayana. De Armas fue vista en la zona del DJ, cantando y bailando mientras Montenegro estaba sobre el escenario.

Antes de Montenegro, Ana de Armas estuvo relacionada a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Y luego fue fuertemente vinculada al actor Tom Cruise. La actriz también ha tenido romances con el vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis, y con el actor Ben Affleck, entre otros. Además, entre 2010 y 2013 estuvo casada con el actor español Marc Clotet.

Por su parte, antes de De Armas, Beto Montenegro tuvo una relación con la cantante venezolana Elena Rose.