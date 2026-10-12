Tobey Maguire demostró ser una gran expareja, y es que no solo mantiene una excelente relación con la madre de sus hijos, Jennifer Meyer, sino que asistió y ofició la ceremonia con su nuevo esposo.

De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, la boda se llevó a cabo este fin de semana en un exclusivo hotel de Hawái.

En varias fotografías difundidas por la prensa internacional, se puede ver al protagonista de “Spider-Man” con un elegante traje negro y muy sonriente mientras lee unos documentos frente a los recién casados, quienes sellaron su amor con un tierno beso.

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La ceremonia reunió a varias figuras de Hollywood, entre ellas Leonardo DiCaprio, Courteney Cox y Kate Hudson, además del empresario Jeff Bezos.

Otros de los invitados fueron los hijos de la expareja, Ruby de 19 y Otis de 17.

Maguire y Meyer se casaron en 2007, pero anunciaron su separación en 2016, después de nueve años juntos. En octubre de 2020, la diseñadora solicitó el divorcio, aunque el proceso legal se prolongó durante varios años.

No fue hasta hace unas semanas cuando el matrimonio quedó disuelto legalmente, después de que ambos llegaran a un acuerdo. Pese a la ruptura, la expareja ha mantenido una relación cordial, centrada también en la crianza de sus dos hijos.

En mayo pasado, Maguire fue fotografiado cenando con Meyer, su entonces prometido y sus hijos.