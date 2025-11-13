La actriz y cantante Ariana Grande fue acosada hoy, jueves, por un fanático en la premier de la película “Wicked: For Good” en Singapur.

El incidente se dio a conocer en múltiples videos que salieron en las redes sociales, donde se vio a un hombre de camiseta y pantalones cortos blancos, y cabello largo negro y azul, brincar y agarrar a la artista, quien interpreta una vez más a la bruja buena Glinda, mientras caminaba por la alfombra inspirada en el “camino de los ladrillos amarillos” que instaló Universal Studios Singapore.

Dicha situación provocó que Cynthia Erivo, quien encarnará a Elphaba Thropp, y Michelle Yeoh, que le da vida a Madame Morrible, ayudar a su compañera inmediatamente, mientras que dejó al actor Jeff Goldblum en un estado perplejo.

La revista People informó que los fanáticos identificaron al individuo como Johnson Wen, quien también es conocido como “Pyjama Man” en las redes sociales, conocido por colarse en eventos de famosos y generar contenido de los incidentes.

Wen publicó su propio vídeo del incidente en Instagram, escribiendo: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo sobre la alfombra amarilla ❤️“.

Cabe destacar que Grande ha sido vocal de sus dificultades con el estrés postraumático tras el incidente terrorista que sucedió en un concierto que realizó en la ciudad de Manchester en 2017, donde unas 22 personas murieron tras el atentado.

“Es difícil hablar de ello porque mucha gente ha sufrido pérdidas tan graves y tremendas... Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia, que ni siquiera debería decir nada. No creo que llegue a saber cómo hablar de ello sin llorar”, declaró Grande a la revista British Vogue en 2018.