Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar 1,000 millones de dólares en giras por la venta en entradas y sin cantar en inglés, informó este jueves la revista especializada Billboard.

Según la recopilación de Billboard Boxscore, con los conciertos entre 2017 y 2019, la gira ‘El Último Tour del Mundo’ de 2022 y la actual ‘Debí Tirar Más Fotos’, Bad Bunny ha acumulado 1,080 millones de dólares y 6.4 millones de entradas vendidos en 260 conciertos reportados.

Menos de 25 artistas han superado los 1,000 millones de dólares en la historia de 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en recaudar esa cantidad de dinero en ingresos por entradas.

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Además, es el primer artista en hacerlo sin interpretar música en inglés.

De momento, según las cifras enviadas a Billboard Boxscore, la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2.4 millones de entradas en sus primeros 41 conciertos, incluyendo los diez que dio en el estadio Metropolitano de Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

Esos diez conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623,000 entradas, lo que puso su gira en la cima con 2.36 millones de entradas frente a las 1.81 millones de la gira ‘Progress Live’ del grupo inglés Take That de 2011.

Antes de llegar a la capital española, Bad Bunny llevó su gira a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia, Portugal, entre otros países, pero sin incluir Estados Unidos.

Por su parte, la gira ’14 On Fire’ de los Rolling Stones en 2014 recaudó 165.2 millones de dólares y vendió 863,000 entradas Asia, Europa y Oceanía, detalló Billboard.

Con otras 15 fechas por reportarse hasta su cierre el 22 de julio en Bruselas, se espera que toda su gira mundial termine con una recaudación de 450 millones de dólares o más.

No es la primera vez que Bad Bunny rompe barreras entre artistas latinos o de habla no inglesa.

En 2020, ‘El Último Tour del Mundo’ se convirtió en el primer álbum completamente en español en encabezar la lista Billboard 200, mientras que en 2022, fue el primer artista de habla no inglesa en liderar el ránking de Top Artists de fin de año de Billboard.

Igualmente, este año se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy a Mejor álbum del año por un disco completamente en español por ‘Debí Tirar Más Fotos’.