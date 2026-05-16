El cantante Bad Bunny soprendió hoy, sábado, a su fanaticada boricua al llegar a la tienda Zara de Plaza Las Américas para revelar su nueva colaboración con la megaempresa española que lleva su nombre de pila. Benito Antonio.

En horas de la mañana, el exponente urabno se dio cita al centro comercial en Hato Rey, donde fue recibido por varios fanáticos que se encontraban en la espera de ver su más reciente apuesta creativa.

Este proyecto, que se venderá exclusivamente en Puerto Rico, cuenta con un espacio exclusivo con paredes en color aguamarina, el misterioso logo que el artista coló durante su participación del pasado Met Gala, así como otras parafernalias referentes a las artes visuales y la cultura boricua.

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La colección incluye una variedad de camisetas, camisas de botón, suéteres, pantalones cargo, mahones, traje de etiqueta y accesorios.

Hasta el mismo “Conejo Malo” fue captado saliendo del lugar con varias bolsas en mano.

El intérprete de “Nuevayol” estuvo ofreciendo pistas de esta colaboración desde su aparición en el evento pro-fondo para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, donde sorprendió a fanáticos de la alta moda y el público general tras llegar como un anciano.

Además de lucir la obra confeccionada por el maquillador Mike Marino, el vegabajeño reveló en entrevista que su ajuar se trató de un diseño que él mismo presentó a la compañía.

Este lanzamiento, que se suma a sus colaboraciones con la marca deportiva alemana Adidas, también se da a meses de su pasada presentación en el Super Bowl, donde el galardonado artista optó por un “outfit” total de la subsidiaria de Inditex.