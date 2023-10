( The Associated Press )

Los pasajes filtrados de “The Women in Me”, el libro autobiográfico de Britney Spears, siguen causando reacciones, pues ahora se publicó un fragmento en el que la cantante reconoce que tuvo su primera relación sexual cuando tenía 14 años, a pesar de que por años lo negó, asegurando que la única persona con la que había intimado había sido con su exnovio, el cantante Justin Timberlake, a la edad de 19 años.

Desde la semana pasada, comenzaron a publicarse algunos de los fragmentos que forman parte del libro en el que “la Princesa del Pop” hace un repaso por su vida y carrera, los que han dejado sorprendidos a extraños y ajenos, debido al peso que conllevan algunas de sus confesiones, pues entre ellas, Britney cuenta que abortó a un bebé que esperaba junto al líder de NSYNC, sin embargo, su expareja la alentó para que interrumpieran el embarazo por ser demasiado jóvenes para hacerse cargo de un hijo.

Ante esta declaración, mujeres, grupos feministas y la opinión pública en general se ha solidarizado con la cantante de “Toxic”, mientras que la simpatía con la que Timberlake siempre ha sido recibido por sus seguidores se transformó radicalmente, pues hay quien ha alzado la voz en búsqueda de su cancelación.

Pero estas no san las únicas confesiones que Spears ha hecho en “The Women in Me”, que saldrá a la venta el próximo martes 24 de octubre, pues a lo largo de sus 288 páginas, la artista también habla del momento en que perdió su virginidad, cuando apenas tenía 14 años.

El fragmento fue obtenido por la revista “Us Weekly”, del cual habló a través de su sitio web, asegurando que la primera pareja de Briy no fue Justin, como tanto afirmó en su momento, sino que se trató de un amigo de Bryan Spears, su hermano mayor.

En el momento del acto, la cantante tenía 14 años y el joven 18 años, mientras que su hermano era sólo un año menor de su amigo.

Y aunque es la primera vez que la cantante de 41 años reconoce quién fue el primer hombre con quien intimó, su madre Lynne Spears ya había revelado la edad en que comenzó su vida sexual, cuando en el 2008 habló del tema en su libro de vivencias “Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World”, en el que destacó que era de su conocimiento que la joven había perdido la virginidad a los 14 años.

De hecho, Lynne destaca que fue ella quien la alentó a salir con el amigo de Bryan, debido a que era jugador de fútbol, y eso podía aumentar su popularidad en la escuela.

En los 2000, cuando la carrera de Britney estaba en su mejor momento, su equipo decidió mantener su imagen como la de una joven conservadora, de valores tradicionales, que hablaba abiertamente a esperar a casarse para tener relaciones sexuales, declaraciones que siempre fueron puestas en duda, debido a la imagen de sensualidad con que presentaba su música.

Y en 2002, su exnovio, Justin Timberlake fue quien desacreditó a la cantante, asegurando en una entrevista con la periodista Barbara Walters que él y la joven habían intimado a lo largo de su relación (que dio inicio en 1999), por lo que Spears tuvo que reconocer que, a partir del año 2000, cuando tenía 19 años, comenzó una vida sexual activa a lado del cantante, asegurando que era el único hombre con el que había tenido esa clase de acercamiento.