Aunque Johnny Depp se ha mantenido un poco alejado de la actuación, no ha dejado del todo el mundo del espectáculo. Tras vencer a su ex, Amber Heard ante la corte, el protagonista de “Pirates of the Caribbean” ha dedicado la mayor parte de su tiempo a trabajar en su faceta como músico de la banda Hollywood Vampires, en la que comparte escenario con Alice Cooper, Joe Perry y Henriksen.

Actualmente la agrupación de encuentra de gira por Europa, sin embargo tuvieron que hacer una pausa forzosa debido a la salud Depp.

Y es que, el concierto que la banda tenía programado para este pasado 18 de julio, en Budapest, tuvo que ser cancelado de última hora, luego de que el actor sufriera un desmayo en su cuarto de hotel.

A través de sus redes sociales Hollywood Vampires se dijo sumamente apenada por no presentarse antes sus fans que ya habían comprado sus boletos, y aunque no dieron mayores detalles aseguraron que se debía a causas imprevistas. Sin embargo, días más tarde, el periódico Daily News Hungary, reveló que la salud de Depp se vio afectada y que el incidente habría sido grave, ya que tuvieron que llamar a un médico para asegurarse de que no hubiera mayores complicaciones.

Medios locales aseguraron que horas antes el intérprete de Jack Sparrow fue visto bebiendo y habría manifestado sentirse mal. Incluso, no formó parte de la prueba de sonido: “Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. A nadie se le ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la prueba de sonido.Nadie pensó en el hecho de que Johnny Depp no participó, su micrófono fue instalado por un miembro del personal, pero eso no es inusual para tales estrellas”, dijo un asistente al diario.

Esta noche la banda se presentará en Polonia, pero hasta el momento se desconoce si Depp formará parte del espectáculo así como de su actual estado de salud. lo que se sí se sabe es que los organizadores se encuentran en conversaciones para reprogramar el concierto lo antes posible.