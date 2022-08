El cantante sangermeño José Alfredo repudió las expresiones emitidas por el pelotero y propietario de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina en torno a las facilidades de la cancha de San Germán, cuyas facilidades ayer se inundaron y provocó que se suspendiera el cuarto Juego del Baloncesto Superior nacional (BSN).

Sin decir nombre, el artista compartió en sus redes sociales, una publicación sobre el asunto que evidentemente va diigido hacia el pelotero de Grandes Ligas.

“San Germán es Mi Pueblo querido, en sus lomas alegres nací y no encuentro otro sitio en el mundo donde yo pueda ser tan feliz. Toda mi vida he vivido orgulloso de ser sangermeño, en mi ADN corre la pasión y el furor por nuestro tesoro local, Los Atléticos de San Germán. ¡Qué triste cuando la soberbia se antepone a la razón! Es hora que todos los equipos se respeten de manera equitativa y que celebremos del deporte con respeto, empatía y ahínco”, manifestó José Alfredo.

Anoche, mientras se esperaba sobre la decisón del cuarto juego del cuarto juego del BSN debido a problemas en la cancha de San Germán, Molina, a través de varias publicaciones (Stories) en su cuenta de Instagram, dejó sentir su molestia hacia el BSN y la gerencia de los Atléticos.

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de san german no están apto para este tipo de escenarios! Vergüenza ajena!”, manifestó Molina.

En una segunda publicación, luego de conocer que el cuarto juego no se celebraría esta noche, el jugador expresó: “Vergüenza ajena! @bsnpr fanáticos atléticos no tienen culpa, pero es una vergüenza!!! y sabes que... en bayamon eso no pasa!”.

Luego de esto, el dirigente y gerente general de los Atléticos, Eddie Casiano no se quedó callado y le respondió a Molina.

“Yo leí lo que él dijo, pero no escribe bien, no veo bien lo que el está diciendo y en verdad no estoy haciéndole caso a lo que él diga y menos que no está él aquí. Yo creo que hablar de un apoderado a otro apoderado por las redes, yo creo que es un poquito más respetable si tu llamas personalmente... pero yo sé que esperar de él”, dijo Casiano.

“Él tiene que llamar a un apoderado, tú no hablas de un apoderado a otro, eso es una falta de respeto, pero así es que bregan aquí, dijo lo que dijo y nosotros comoquiera estamos ready pa’ jugar”, insistió.

El partido de anoche que se supone comenzara a las 8:00 de la noche, tuvo un retraso de una hora. Al cabo de ese término, los árbitros determinaron posponer el partido para el martes, 16 de agosto.

Los árbitros, jugadores y el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, llegaron a reunirse sobre la superficie y dos veces determinaron alargar el inicio del juego para darle tiempo a que estuviera lista la cancha.

El personal de los Atléticos estuvo más de una hora tratando de secar la humedad de la cancha con toallas y blowers.

Podrían aplicarle sanciones a Yadier Molina por sus expresiones y por reincidencia

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, evalúa los comentarios colocados el domingo en redes sociales por parte de Molina para criticar la instalación deportiva de San Germán, la cancha Arquelio Torres Ramírez, al apoderado del equipo, José ‘Cheo’ Rivera, y a su dirigente Eddie Casiano. El directivo no cuantificó la severidad de los comentarios.

“La relación de todos los componentes del BSN, desde el punto de vista de expresiones públicas, está reglamentada en el BSN. Obviamente, hubo unos comentarios y en este momento estamos haciendo ese análisis reglamentario y legal para proceder”, dijo Dalmau. “El reglamento dispone sobre reincidentes. Él es un componente del BSN y cae dentro de las disposiciones reglamentarias”.

Dalmau no especificó a qué castigo se expone Molina, quien cumplió durante los cuartos de final un juego de suspensión y tuvo que pagar una multa de $7,000 por una acción antipática en Quebradillas en la que discutió contra los árbitros dentro de la cancha y pateó el balón de juego para reflejar su molestia.