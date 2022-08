Yadier Molina ha cometido una agresión verbal en contra del Baloncesto Superior Nacional y un compañero apoderado, lo que se convertiría en un reincidente en actos de indisciplina ante la liga.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, evalúa los comentarios colocados el domingo en redes sociales por parte de Molina para criticar la instalación deportiva de San Germán, la cancha Arquelio Torres Ramírez, al apoderado del equipo, José ‘Cheo’ Rivera, y a su dirigente Eddie Casiano. El directivo no cuantificó la severidad de los comentarios.

“La relación de todos los componentes del BSN, desde el punto de vista de expresiones públicas, está reglamentada en el BSN. Obviamente, hubo unos comentarios y en este momento estamos haciendo ese análisis reglamentario y legal para proceder”, dijo Dalmau. “El reglamento dispone sobre reincidentes. Él es un componente del BSN y cae dentro de las disposiciones reglamentarias”.

Dalmau no especificó a qué castigo se expone Molina, quien cumplió durante los cuartos de final un juego de suspensión y tuvo que pagar una multa de $7,000 por una acción antipática en Quebradillas en la que discutió contra los árbitros dentro de la cancha y pateó el balón de juego para reflejar su molestia.

Molina hizo el domingo en la noche, desde Estados Unidos, unos comentarios en las redes sociales contra los Atléticos y su instalación por la posposición del cuarto juego de la serie final entre sus Vaqueros y los Atléticos debido a una situación de alta humedad sobre el tabloncillo de juego.

Molina también hizo comentarios contra el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, que pueden describirse como ofensivos contra la honra de los trabajadores de mantenimiento de las canchas.

El apoderado de los Atléticos dijo que dejará en manos del BSN la sanción que el reglamento dispone y agregó que no entrará en una discusión con su colega apoderado.

“Cojo las cosas dependiendo de quién vengan. No me voy a poner como él. No me molestan sus palabras. La Liga tiene unas reglas. Es la Liga quien tiene que resolver este asunto. Respeto el reglamento de la liga”, dijo Rivera.

Personal de la instalación de San Germán intentaba poner en condición el tabloncillo con toallas minutos antes de comenzar el partido. ( Jorge A. Ramírez Portela )

Casiano también tomó las expresiones de Molina al estilo de Rivera.

Rivera, por otro lado, dijo que los fanáticos sin comprobantes del boleto de entrada al partido del domingo no podrán entrar al juego del martes. Solamente aceptarán comprobantes, ya sea de compra de taquillas por internet o del boleto impreso.

Rivera detalló que el domingo hubo 1,692 boletos vendidos en ventanilla y 1,600 por internet.

Dalmau evalúa también las situaciones que llevaron a la posposición del partido. Al momento dijo que no releva a San Germán de responsabilidad, pero sí adelantó que hubo situaciones en contra de voluntad de San Germán.

Agregó que San Germán está tomando medidas para el partido del martes.