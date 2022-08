San Germán. Los jugadores dijeron que las condiciones del tabloncillo de la Arquelio Torres Ramírez no estaba óptima para jugar, mientras que la gerencia de San Gernán dijo hizo todo lo posible por tener la cancha lista y que se prepara a atender los reclamos de boletos para el próximo juego.

Esas fueron la reacciones de los involucrados en el cuarto juego de la serie final del BSN entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán este domingo, el que fue pospuesto para el martes porque el tabloncillo de la Arquelio estaba húmedo y peligroso para el partido.

El siguiente juego, que es el quinto, se jugará el jueves en Bayamón, informó el presidente de la BSN, Ricardo Dalmau.

El armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, fue categórico en que no se podía jugar este domingo en San Germán.

“No se podía y los jugadores no vamos a arriesgarnos a tener una lesión que termine siendo lamentable”, dijo Rodríguez.

La decisión de posponer el partido fue tomada por los árbitros del encuentro, quienes evaluaron la cancha. Pero antes de tomar la decisión se reunieron con los representantes de los jugadores de ambos equipos, además de las gerencias de Bayamón y San Germán.

Rodríguez agregó que la cancha pudo haber estado apta para jugar si el local, San Germán, hubiese atendido temprano la humedad de la cancha.

“Empezaron a secar la cancha a 30 minutos del juego. No hubo preparación. Cuando estas cosas pasan es algo básico secar el piso de inmediato”, dijo.

El apoderado de los Vaqueros, el pelotero Yadier Molina, también dijo que San Germán no atendió bien la situación. Molina no estaba presente en el partido porque está jugando con los Cardinals de San Luis en las Grandes Ligas, pero usó sus redes sociales para criticar a San Germán.

El dirigente de los locales Atléticos, Eddie Casiano, dijo que aproximadamente a las 7:00 p.m. se dieron cuenta que el tabloncillo estaba húmedo. Detalló que supieron de la situación cuando los jugadores salieron a la cancha a tirar.

Casiano dijo que no hará caso a las expresiones de Molina, sobre todo porque el pelotero no estuvo en el partido y porque no es correcto usar la redes sociales para criticar a un colega apoderado.

“Ya sé qué esperar”, dijo Casiano, quien ha tenido choques anteriores con Molina.

El personal de los Atléticos intentó secar la cancha con toallas y blowers industriales.

El apoderado de los Atléticos, José ‘Cheo’ Rivera, dijo que el equipo hizo todo lo posible por tener listo el área de juego para el partido. Mencionó que no debe ser objeto de alguna multa de parte del BSN.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, dijo que evaluará la situación en San Germán para determinar si el BSN puede sancionar a la franquicia de San Germán por lo ocurrido. Dalmau estuvo presente en el partido.

La humedad sobre el tabloncillo fue provocada por la combinación de un fuerte aguacero que cayó sobre la Arquelio a las 5:00 p.m. y las graderías llenas de fanáticos, muchos de los cuales entraron a la instalación mojados de lluvia. Los pasillos de la Arquelio estaban mojados e inundados en algunas áreas.

El secado de la cancha comenzó luego de que los jugadores de ambos equipos comenzaron a tirar al canasto aproximadamente las 6:00 p.m.

Mientras, el apoderado Rivera adelantó que los fanáticos deben retener los comprobantes de taquillas del partido del domingo para presentarlos como boleto válido de entrada para el juego del martes. Dijo que conoce que los fanáticos no siempre retienen los comprobantes.

“Eso es un problema. Se lo estaba diciendo al presidente de la Liga. Eso es un tostón porque no podemos dejar entrar a a todo el mundo”, dijo.

La Arquelio Torres Ramírez estaba llena a capacidad para el partido del domingo.

Por su parte, el dirigente de los Atléticos advirtió que la posposición de la serie solo ajusta más el calendario de la serie final y la preparación de la Selección Nacional.

“El calendario se atrasa y abre muchas puertas para otras cosas. Se está cerrando la brecha. Vamos juego a juego”, dijo Casiano.

El dirigente se refirió a que el calendario ajustado de la final dará menos tiempo de preparación para la Selección Nacional de baloncesto que juega el 25 de agosto su primer partido de la segunda ronda de clasificación para la Copa del Mundo. Múltiples jugadores nacionales están activos en la final. El dirigente nacional, Nelson Colón, es también el dirigente de los Vaqueros finalistas.