Cardi B sufrió una caída durante el concierto que ofreció este 13 de febrero en Las Vegas y bromeó culpando al Gobierno de Estados Unidos y luego diciendo que era inteligencia artificial (IA).

La caída ocurrió mientras la rapera de origen dominicano interpretaba el remix de “Thotiana” y la silla se resbaló haciéndola caer al suelo, sin embargo, Cardi no perdió el ritmo y continuó bailando.

“Hoy el gobierno me tenía en la mira”, bromeó Cardi en un video compartido en sus historias de Instagram tras el final del show. “Les digo que fue el gobierno”.

Mientras en X citó un video de su caída diciendo: “Alguien podría añadir una nota en la comunidad sobre este video? Este video es ciertamente IA.

PUBLICIDAD

Pero varios medios de comunicación como TMZ, Daily Mail y Us Wekly, afirman que la caída sí ocurrió.

Se recuerda que la artista en una de sus interacciones con el público durante el primer concierto de su gira, “Little Miss Drama Tour” 2026”, bromeó con atacar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Si ICE entra aquí, vamos a saltar sobre ellos... No se llevarán a mis fans”, dijo Cardi.

Por su parte el DHS, respondió en Twitter diciendo: “Siempre que no drogue ni robe a nuestros agentes, lo consideraremos una mejora con respecto a su comportamiento anterior”.

A este mensaje la artista reaccionó con lo siguiente: “Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos, que drogaron a menores para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?”.