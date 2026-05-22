El municipio de Coamo rendirá homenaje póstumo al “trovador de la Salsa” y eterno vocalista de la orquesta ‘La Selecta’ de Raphy Leavitt, Samuel ‘Sammy’ Marrero.

Así lo dio a conocer el municipio, en un comunicado de prensa en el que se ofrecieron más detalles sobre las honras fúnebres del intérprete de éxitos como ‘La Cuna Blanca’, ‘Payaso’ y ‘Jíbaro Soy’.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla informó que los actos tendrán lugar el martes 26 de mayo a partir del mediodía, cuando tendrá lugar una misa en la Parroquia San Blas de Coamo, en honor a la memoria del cantante coameño.

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A las 2:00 se celebrará un homenaje musical en la Plaza de Recreo Luis Muñoz Rivera, como tributo a la trayectoria y el legado artístico de Marrero y a las 3:30 de la tarde, sus cenizas serán depositadas en el Cementerio Municipal de Coamo.

“Coamo despide con profundo respeto y admiración a uno de sus hijos más queridos y distinguidos. Sammy Marrero llevó el nombre de Puerto Rico y de nuestra ciudad a escenarios internacionales con un talento extraordinario que quedará para siempre en la historia musical del país”, expresó García Padilla.

El alcalde añadió que el municipio coordina junto a familiares y organizadores los actos conmemorativos para garantizar que el pueblo pueda participar de este merecido reconocimiento a quien por décadas representó con orgullo sus raíces coameñas.

Marrero falleció el domingo a los 84 años. Nació en el barrio El Cerro de Coamo pero se crió en Bayamón, según su biografía en el portal de la Fundación Nacional para la Cultura Popular .

Desde temprana edad comenzó a aventurarse en la escena local con grupos musicales regionales hasta que en 1970, fue reclutado por Raphy Leavitt. Su timbre único de voz, su sentimiento en la interpretación, así como el dominio de la música típica, se sumaron a su talento para componer, convirtiéndolo en parte de la identidad de ‘La Selecta’.

La tragedia no estuvo ausente de la vida de Marrero. En el 1972 varios integrantes de ‘La Selecta’ se vieron involucrados en un accidente de tránsito en Connecticut, que cobró la vida de uno de los músicos de la orquesta. Leavitt también resultó herido. Esa tragedia inspiró el éxito ‘La Cuna Blanca’ en la voz de Marrero. Mientras que en el 2005, una de las hijas de Marrero perdió la vida trágicamente tras recibir un disparo.

En el 2015, Raphy Leavitt muere repentinamente, evento que da pie a la desaparición de la orquesta. Tras esto, Marrero formó su propia orquesta, a pesar de enfrentarse a un pleito judicial que buscaba impedirle interpretar los éxitos que lo dieron a conocer. En el 2021 el cantante alcanzó un acuerdo con la familia Leavitt que le permitiría continuar cantando las canciones que lo convirtieron en una leyenda. Sin embargo, ya su salud iba en declive y a pesar que logró volver a las tarimas, poco tiempo después tuvo que reducir su agenda de trabajo hasta quedar prácticamente inactivo.