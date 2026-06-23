La actriz turca Ece İrtem, de 35 años, falleció en su casa de Estambul el pasado 15 de junio, pero ahora una inquietante teoría ha puesto el caso bajo la lupa de las autoridades: una mordedura de mono sufrida durante un viaje a Tailandia podría haber sido la verdadera causa de su muerte.

Según informaron medios turcos, la artista había viajado al país asiático apenas una semana antes de fallecer. Durante esa visita habría sido mordida por un mono, un episodio que inicialmente no despertó mayores alarmas, pero que hoy es objeto de una investigación judicial.

El día de su muerte, İrtem se sintió indispuesta en su domicilio y falleció pese a los esfuerzos realizados para reanimarla. Los primeros informes apuntaban a que la actriz había sufrido un infarto, pero nuevos antecedentes han abierto otra línea de investigación.

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El abogado de la actriz, Uğur Gökkoyun, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Estambul para que se analice si la mordedura del animal pudo desencadenar complicaciones fatales.

De acuerdo con su declaración, durante las revisiones posteriores al fallecimiento fueron halladas tres cicatrices en el brazo izquierdo de la intérprete.

“Tras el hallazgo de tres cicatrices en el brazo izquierdo de mi clienta, Ece İrtem, quien falleció en su domicilio el 15 de junio de 2026, sus familiares afirmaron que fue mordida por un mono durante su viaje a Tailandia”, explicó el abogado en declaraciones retomadas por el medio turco sozcu.com.tr.

Gökkoyun agregó que especialistas consultados sobre el caso señalaron que las mordeduras de mono pueden provocar consecuencias graves, entre ellas sepsis, una infección generalizada de la sangre que puede resultar mortal. Por ello, solicitó formalmente que esta posibilidad sea considerada durante la autopsia.