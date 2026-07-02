El chef Edgardo Noel solicitó la cooperación del público para ayudar a su ahijada, Angélica Delgado Pagán, quien con tan solo 19 años fue diagnosticada con leucemia.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, el carismático chef explicó que la joven, hija de su prima, apenas comenzaba estudios universitarios y había conseguido su primer trabajo, cuando su realidad cambió de manera abrupta.

“Quería contarles una situación que estamos viviendo mi familia. Mi ahijada, Angélica, una chica de 19 años, cursando su primer año de universidad, apenas comenzando su primer trabajo, tristemente recibió una noticia que le cambio la vida. Fue diagnosticada con leucemia y, además de eso, tristemente perdió la capacidad de moverse de la cintura hacia abajo.”, relató Edgardo Noel, quien añadió que la situación ha causado estragos en el núcleo familiar de la joven.

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“Esto ha provocado que su madre, mi prima Zahira, tuvo que dejar de trabajar para poder cuidarla. Esta situación conlleva reorganizar la vida completamente, unos gastos innumerables por la situación de inmovilidad. Constantemente estar en el hospital. Lleva mucho tiempo hospitalizada y han habido muchas complicaciones”, añadió.

Más allá de pedir donaciones, Edgardon Noel reveló que quiere ofrecerle una mejor calidad de vida a su ahijada y a la familia de alguna forma, “y es por eso que decidí abrir mi curso completo de cocina. Un curso valorado en más de 200 dólares, lo estoy abriendo para que cualquier persona, con cualquier donativo, pueda acceder a el. Aporta lo que puedas. El 100% de esta aportación, será dirigida completamente a Angélica y a su familia”, reveló el chef, quien compartió un enlace para que los interesados en el curso puedan dejar su información y hacer su donativo.

Edgardo Noel también compartió el número de ATH Móvil del padre de Angélica, Pedro Delgado, 787-202-5955, para aquellos que quieran hacer un donativo.

“Gracias por apoyar a mi ahijada Angélica, y a toda su familia”, concluyó el chef.