La única hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, ha conmovido en las redes sociales tras compartir tiernas fotos junto a su mamá durante la infancia.

De esta manera Chloe recordó a su madre al fallecer el lunes a los 73 años en su casa al sur de California.

Chloe se había mudado a California el pasado mes para estar con su mamá en California, según ella misma informó en su página de Instagram. “Nos mudamos oficialmente de nuestra casa en Portland (Oregon). En el camión mi hombre remolcando el U-Haul. ¡Tan emocionada de volver con mi mamá! ¡Un nuevo capítulo!”.

En otra publicación más reciente, Chloe describió a su progenitora como “mejor amiga”. “Adoro a esta mujer”, agregó.

Chloe, quien es actriz y cantante, es fruto del matrimonio de Olivia con el actor Matt Lattanzi. Se casaron en el 1984 y se divorciaron en el 1995. Chloe nació en el 1986.

En 1992, mientras preparaba una gira de conciertos, el padre de Olivia murió y a ella le diagnostican cáncer de mama.

Años después, en el 2008, Olivia se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Company.

Entre 1973 y 1983 fue una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y “Xanadu” con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.