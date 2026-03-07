El estadounidense, Corey Harrison, conocido por su participación estelar en el reality show “Pawn Stars”, ha acudido a sus seguidores para solicitar ayuda económica, luego de sufrir un accidente de moto que lo dejó en banca rota.

En enero de este año, Harrison estuvo involucrado en un accidente de motocicleta en Tulum, México, que le ocasionó fracturas en 11 costillas, una conmoción cerebral y diversas lesiones faciales.

La celebridad confesó a TMZ que gastó casi todos sus ahorros en las facturas médicas iniciales; sin embargo, luego de algunas complicaciones en su proceso de recuperación, tuvo que ser trasladado a otro centro médico, donde fue sometido a tres cirugías y permaneció hospitalizado 18 días más.

¿Quién es Corey Harrison?

Corey Harrison es una celebridad y hombre de negocios estadounidense, conocido por participar en el reality show “Pawn Stars”, que sigue el día a día de “Gold & Silver Pawn Shop”, una casa de empeño en Las Vegas, dirigida por la familia Harrison.

Trata principalmente sobre la compra, venta y evaluación de objetos históricos, raros o curiosos, destacando el regateo, la historia de los artículos y la dinámica familiar.

El también llamado “Big Hoss”, nació el 27 de abril de 1983 en Las Vegas, Nevada, actualmente tiene 42 años de edad.

Se convirtió en una figura pública en 2009, luego de aparecer en la primera temporada del programa —en el que ha participado desde entonces— junto a su padre Rick Harrison y su abuelo Richard ‘Old Man’ Harrison.

El paso de los años le ha hecho ganar popularidad, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas del reality. Actualmente es copropietario de la casa de empeño.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, en 2023, Corey fue noticia, por ser detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Ahora, está realizando una recaudación de fondos a través de GoFundMe, para cubrir algunos de los costos derivados del accidente, e cual lo dejó con una deuda de más de 100 mil dólares.